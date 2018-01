¿Hay o no planes de boda con Iván? Así responde Ana Brenda Contreras

Sus caminos se cruzaron durante las grabaciones de Lo Imperdonable, ahí se conocieron, luego el tiempo, la convivencia y Cupido convirtieron la relación de trabajo en amor. A casi dos años de haber hecho público su romance –en febrero de 2016 aparecieron juntos por primera ocasión en una alfombra roja- Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez protagonizan una de las historias de amor más lindas del espectáculo y, aunque es evidente su felicidad, todavía no tienen planes de llegar al altar, al menos por el momento.

Luego de sus vacaciones decembrinas por España, país que ya se ha convertido en su segunda casa, Ana Brenda se ha reincorporado a las grabaciones de El Despacho, proyecto con el que regresará a la pantalla chica. Tan enamorada como el primer día, la actriz reconoció no tener respuesta a la pregunta si, ¿pronto habrá boda con Iván?: “Eso tienes que preguntárselo a él y que me diga, por ahora no lo sé”, comentó en entrevista para la agencia JDS.

El hecho de que no hayan hablado de unir sus vidas, no quiere decir que no exista un compromiso real en la relación. Se apoyan, se acompañan y ambos se llevan de maravilla con sus respectivas familias, incluso con Jimena y Olivia, las hijas que el actor procreó con su exesposa la española Elia Galera: “Ya vamos para dos años juntos, obviamente conozco a toda su familia, el conoce a la mía, antes que todo fuimos amigos, antes que pareja y nuestras familias nos ven contentos, felices, acompañándonos y ellos son felices también, todo ha sido muy padre”, detalló.

Luego de atravesar por uno de los momento más difíciles de su vida al enfrentar, en noviembre pasado, el sensible fallecimiento de su papá, don Efrén Contreras, Ana Brenda reconoció que su pareja se convirtió en un gran apoyo en esta situación en la que también ha recibido completa empatía por parte de la producción de esta telenovela que a finales de año le permitieron tomarse un descanso para reunirse con su familia.

“Se ha portado espectacular en la producción de José Alberto, después de todo lo que sucedió han sido extra sensibles conmigo y me dan un breake, ya sea para que vea a mi mamá, a mi hermano que está en Nueva York, mi mamá en Texas y mi novio en España y yo aquí, no es fácil”, comentó Ana Brenda que reconoció la mejor medicina para el duelo ha sido el amor de su familia y el trabajo.