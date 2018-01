Gabriel Soto sobre su familia: 'Geraldine y yo siempre vamos a estar unidos por nuestras hijas'

No existe nada que se interponga entre la felicidad de Gabriel Soto y la de su familia, incluso esas diferencias personales que hace algunos meses derivaron en la conclusión de su relación amorosa con Geraldine Bazán. A un tiempo de anunciar su separación, han surgido algunos rumores a los que el actor ha hecho frente, declarando que pese a todo lo que se dice, él y su ex siempre estarán unidos por sus amadas hijas: Alexa Miranda y Elissa Marie.

Las recientes declaraciones de Gabriel surgen luego de la información dada a conocer por una publicación, misma que el protagonista de Caer En Tentación se ha encargado de desmentir categóricamente. “Soy papá de Elissa y de Miranda, nada más. A las pruebas me remito. Si me quieren hacer una prueba de ADN por los supuestos hijos que tengo y me están colgando en la revista, estoy totalmente dispuesto a que me lo hagan. No tengo absolutamente nada que esconder. Sé perfectamente bien qué he hecho y qué no he hecho…”, dijo para las cámaras del programa televisivo Hoy.

Frente a este panorama, el actor revela que la preocupación más grande es por sus hijas, quienes están expuestas a este tipo de señalamientos por ser él una figura pública. Sin embargo, la comunicación con su familia ha sido la mejor estrategia en una situación como esta, en especial con su hija mayor, Elissa. “No se vale que inventen ese tipo de cosas y que hagan daño a tanta gente, a terceras personas… He hablado mucho con ella, en el aspecto de que lo más importante es el amor que yo le doy como padre, que yo siempre estoy ahí presente con ellas, que las veo seguido…”, dijo.

Tanto Gabriel como Geraldine han hecho a un lado sus diferencias personales para brindar la mayor estabilidad a sus hijas, así lo aseguró Soto en ese mismo espacio, en el que abrió su corazón para demostrar que la madurez ha sido primordial en todo este proceso. “Geraldine y yo siempre vamos a estar unidos por nuestras hijas, y va a prevalecer esta armonía y este respeto y amor por todo lo que vivimos, lo que fuimos y el amor que existe entre nosotros”, declaró.

En este instante, Gabriel se mantiene enfocado en sus proyectos profesionales, preservando el contacto con sus pequeñas, a quienes asegura ve cada fin de semana. En días pasados, durante la celebración de las fiestas decembrinas, él viajó con sus hijas al puerto de Acapulco, en donde disfrutaron de una sesión en piscina y tomaron juntos el sol. Después de todo, el gran cariño que siente por ellas es inmenso.

