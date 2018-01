Ewan McGregor agradeció a su exmujer y a su nueva novia en su discurso de los Golden Globes

A todos tomó por sorpresa que Ewan McGregor fuera visto en actitud cariñosa con su coprotagonista de Fargo, Mary Elizabeth Winstead. Días después de que se dieran a conocer las fotografías se daría a conocer que el actor se había separado de Eve Mavrakis tras más de dos décadas de matrimonio. Después de una dura separación en la que Eve en todo momento se ha apoyado en sus hijas, el actor decidió hacer una mención especial para la que fuera su mujer durante su discurso de agradecimiento durante los Golden Globes, precisamente cuando fue galardonado por su trabajo en Fargo.

VER GALERÍA

En uno de los discursos más rápidos de la noche, Ewan McGregor quiso agrupar de forma exprés a todas las personas que tenía que agradecer: “Quiero tomarme solo un momento para agradecerle a Eve que siempre estuvo apoyándome por 22 años, a mis cuatro hijas, Clara, Esther, Jamyan and Anouk, las amo. Siempre he amado ser actor y estar con actores y pude trabajar con grandes actores en esto, y no estaría aquí sin Emmett Stussy, sin David Thewlis y Michael Stuhlbarg y Carrie Coon, y no habría un rayo sin Mary Elizabeth Winstead, así que muchas gracias”.

Por supuesto, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar con ocurrentes comentarios que apuntaban: “Díganme que no escuché a Ewan McGregor agradecer a su esposa, a sus hijas y a su novia en el mismo discurso”. Esto sobre todo por los rumores que han apuntado a que la separación de Eve se debió a una infidelidad con Mary Elizabeth, quien a su vez, se divorció hace algunos meses. No faltó quien apuntó a que esto llamaba la atención en un año en el que la premiación está dedicada a empoderar a la mujer.

VER GALERÍA

Eso sí, hay que decir que Ewan prefirió desfilar solo por la alfombra roja, a pesar de que Fargo tuvo algunas nominaciones y Mary Elizabeth bien pudo haber hecho una aparición. Al parecer, la actriz prefirió no desfilar por la red carpet y no se le vio al momento de la premiación. Y hay que decir que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado su relación a pesar de que se les ha visto en más de una ocasión juntos.

MÁS NOTICIAS DE LOS GOLDEN GLOBES

¿Quién es el galán que desfiló con Angelina Jolie en la red carpet de los Golden Globes?

Eva Longoria, la embarazada más sexy sobre la alfombra roja

Después de 22 años de matrimonio y cuatro hijas en común, fue después de que se dieran a conocer las fotografías de Ewan con su compañera de reparto, que se supo que el actor y su esposa Eve estaban separados. Cuando algunos usuarios se dedicaron a inundar la cuenta de Instagram de Eve con comentarios al respecto, ella se limitó a responder: “¿Qué puedo yo hacer?”, dejando clara su postura sobre el tema.

VER GALERÍA