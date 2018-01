Agradecida con la vida y sobre todo con Dios por estar recuperada después de su dura batalla contra el cáncer, Edith González está decidida a disfrutar cada instante de este nuevo año y definitivamente lo ha iniciado con el pie derecho, pues ha podido gozar de unas maravillosas vacaciones por Asia en donde ha visitado países con mucha cultura.

Sin embargo la actriz quiso que este viaje tuviera una gran carga espiritual por lo que se ha dedicado a visitar diferentes templos y a conocer otras religiones y creencias, sobre todo en la ciudad de Myanmar. En la noche más especial, la última del 2017, Edith quiso unirse a un ritual para pedir por un nuevo año lleno de bendiciones, por las que encendió su velita.

“¡Son 2017 velitas más una en el río! Para pedir por un 2018 lleno de salud, paz, amor, tolerancia y educación infantil porque l@s niñ@s del mundo merecen un mejor mundo.....”, escribió optimista la actriz de 53 años junto a una fotografía de ella muy concentrada con su vela, pensando las palabras que se han convertido en su mantra de las últimas semanas. “Repito humildemente la oración que será mi mantra este año: Dear past, thank for your lessons. Dear future, I am ready. ¡Dear GOD, thank you for another chance! Gracias Dios mío por una oportunidad más para aprender, crecer, respetar, amar, vivir, sentir, vibrar, reír, que cada día cuente... y recuerda, nunca te rindas”.

Las palabras de la protagonista de Salomé emocionaron mucho a sus seguidores quienes inmediatamente le respondieron en los comentarios con mensajes de apoyo y admiración. Y así la ojiazul dio un paso firme para entrar a un nuevo año y disfrutar de todo, incluso de las cosas más pequeñas por ejemplo, de ver un atardecer o de tomar un delicioso té en uno de los mercados de Myanmar.

Algo que asombró enormemente a Edith fue encontrarse con la campana más grande del mundo, la cual se encuentra en un templo budista y que al tocarla, se envía un mensaje de paz a toda la humanidad. La mexicana compartió en su cuenta de Instagram un video donde sale golpeándola, sintiendo varias emociones en su interior. “¡Y esta es la campana más grande del mundo 🌎! Aquí entre nos, sólo son 3 golpes para desear la paz en el mundo... pero me emocioné”, escribió con su carismático tono, haciendo reír a sus lectores.

