Hace apenas unos meses que Gabriel Soto se separó de Geraldine Bazán. Desde el primer momento, él ha sido puntual con cada una de sus palabras, con la finalidad de evitar cualquier tipo de especulación en torno a su privacidad. En medio de los acontecimientos que han marcado su vida, el actor permanece dispuesto a acallar todo tipo de rumores, pues defender su integridad y la de su familia siempre será una prioridad.

Esta vez, Gabriel volvió a tomar sus redes sociales para hacer frente a las recientes declaraciones que una publicación hizo sobre su persona. Molesto por la circunstancia, el galán de telenovelas fue directo y se dirigió a los involucrados. “¡Ya basta de publicar especulaciones, información sin fundamento, calumnias, falsedades y difamaciones!...”, escribió en las primeras líneas del mensaje que dio a conocer en Twitter, recibiendo inmediatamente el apoyo de los fanáticos que lo siguen a través de esta red social.

Cansado de lo que se dice, remató su publicación sin dejar de reiterar las implicaciones que han tenido toda la serie de especulaciones sobre su vida estas últimas semanas. “Basta de mentiras que destruyen, desprestigian y causan un daño moral irreversible…”, dijo, sin olvidar etiquetar a la revista que difundió la información a la que se refiere. Hasta el momento, este tweet ha sido replicado cientos de veces y ha recibido miles de likes.

Sin embargo, no existe nada que a Gabriel le impida ser feliz. Ahora, él se mantiene cercano a sus hijas: Alexa Miranda y Elissa Marie, con quienes hace algunos días viajó al puerto de Acapulco, para disfrutar de unas inolvidables vacaciones. Orgulloso de su papel, ahora como papá soltero, compartió varias imágenes de esa escapada que incluyó jornadas en la piscina y hasta un entrenamiento de boxeo.

Para iniciar el nuevo año con el pie derecho, Gabriel envió un mensaje en Instagram en donde agradeció por todas las muestras de apoyo que le han hecho llegar estos días. Por supuesto, no pudo dejar de dirigir algunas palabras a todos aquellos que han especulado sobre su persona. “A toda la gente negativa que ha comentado y juzgado últimamente, les digo que no tienen el derecho de hacerlo, y menos porque no saben bien como son las cosas de mi vida privada. ¡Vivan, dejen vivir y busquen su felicidad!...”, comentó.

