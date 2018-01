¡Ya no puede esperar! Vadhir Derbez y la emoción ante su debut como tío

La cuenta regresiva ha comenzado, falta sólo un mes para que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reciban a su primer hijo en común y la familia Derbez ya no puede esperar. Luego de disfrutar de una Navidad y un Año Nuevo arropada por los suyos, la actriz se encuentra contando los días para conocer a su bebé, de quien todavía no ha revelado el sexo. Pero los padres no son los únicos emocionados antes el nacimiento, Eugenio, Alessandra y Vadhir no caben de la feliz, pues ellos también debutarán en una nueva faceta; el matrimonio como abuelos y el joven como tío.

Si bien ya había expresado su felicidad ante el embarazo de su hermana, por primera ocasión en estos ocho meses, Vadhir compartió una foto abrazando la pancita de Aislinn. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Me hace sentir publicó una tierna imagen que acompañó con este texto: “¡Emocionado que ya voy a ser tío! (Y una mala influencia) jaja… La cara de @Aislinnderbez es de emoción”. En la foto aparece Aislinn de pie mirando incrédula a su hermano quien arrodillado abraza su pancita.

Desde hace un par de semanas, Vadhir viajó a Los Ángeles para disfrutar de las fiestas en compañía de la familia de su papá. Durante este viaje, el joven tuvo la oportunidad, no sólo, de convivir con su hermana mayor, Aislinn, también aprovechó para consentir a la pequeña del hogar: Aitana.

De la mano de su papá, Alessandra Rosaldo y sus hermanas, Vadhir disfrutó de una divertida jornada en Los Estudios Universal y hasta se convirtió en protagonista de la postal familiar para la que posó durante su visita a Santa Claus, imagen con la que desearon una feliz Navidad a todos sus seguidores.

En su estancia en Los Ángeles la creatividad del cantante se disparó y, en un momento de invención, decidió agarrar su guitarra y convertir el tema El Amante, de Nicky Jam, en balada. Dejando claro que este 2018 continuará trabajando duro en su carrera en la música, el hijo de Eugenio dio una probadita de su versatilidad con este tema que generó un sinfín de comentarios halagando su trabajo. ¿Será que también esté alistando canciones de cuna para su sobrino?