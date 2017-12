Sin hacer caso a los rumores, Irina Baeva y Gabriel Soto volverán a trabajar juntos

Hace unos días, Irina Baeva hizo frente a los rumores que surgieron luego de la separación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Segura de sus palabras, la actriz se defendió de quienes la señalaron, pero también dejó claro que nada se interpondría en la realización de sus proyectos profesionales. Ahora, la estrella tiene clara una cosa: regresará a los escenarios para retomar una puesta en escena en la que volverá a compartir créditos con el protagonista de Caer En Tentación, con quien ha dicho mantiene una estrecha relación de amistad.

Luego de haberlo anticipado en una entrevista televisiva, llegó el momento de confirmarlo. Será en próximos meses cuando Irina y Gabriel vuelvan a ser los protagonistas sobre la tarima. “En febrero empezamos la gira otra vez de la obra de teatro. Yo termino mi novela, él (Gabriel) termina también su proyecto y vamos otra vez a hacer la gira de la obra”, dijo en entrevista para el programa Despierta América, de la cadena Univision.

Irina asistió a una entrega de premios en la ciudad de Miami, y aprovechó su paso por la alfombra para hablar de nuevo de aquello que la mantiene cercana a Soto: la amistad. “Gabriel y yo somos amigos. Si la gente en algún momento llega a pensar las cosas que llegan a pensar, que hay un romance y eso, están en todo su derecho de pensarlo… Nosotros de hecho todavía vamos a trabajar juntos otra vez”, reiteró.

Luego de que Soto hiciera oficial su separación, Irina se colocó en la mira, pues los rumores la responsabilizaban de esa circunstancia. Sin embargo, ella se deslindó de cualquier responsabilidad, pero afirmó que estaría para su amigo cuando él la necesitara. “Hablo con Gabriel, platicamos, siempre nos hemos llevado bien, somos muy buenos amigos, él tiene todo mi apoyo y lo sabe, siempre lo he dicho, yo voy a estar para lo que él necesite como para cualquier amigo mío, pero hasta ahí…”, dijo en entrevista para las cámaras del programa Hoy a principios de diciembre.

Y aunque se mantiene enfocada en sus proyectos, Irina no dejó de externar su preocupación, pues dice que todo lo que se habla sobre su persona podría tener repercusiones, aunque ella nunca se ha limitado a aclarar de una vez por todas la situación. “A mí lo que más me preocupa es mi carrera, porque yo vine a México desde mi país a trabajar muchísimo y el lugar al que he llegado me ha costado muchísimo trabajo. Yo no puedo permitir que por ese tipo de chismes sin fundamento me involucren en una historia que no tengo nada que ver…”, aseguró.

