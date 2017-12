Shiloh Jolie-Pitt y su regreso a la alfombra junto a su mamá, Angelina Jolie, y su hermano Maddox

Aunque Angelina Jolie siempre es protagonista de las alfombras rojas por las que camina, a veces comparte este privilegio con sus amados hijos. Esta vez, la afortunada fue nada más y nada menos que Shiloh Jolie-Pitt, quien apareció junto a su mami en un evento realizado en la ciudad de Nueva York, como muy pocas veces suele ocurrir. Sin embargo, este instante fue especial, pues se le notó muy atenta a la hora de posar frente a las cámaras.

La pequeña de tan solo once años, formó parte de los invitados a un encuentro llamado A Requiem for Cambodia, organizado por la Brooklyn Academy of Music. La ocasión no podía ser más especial, pues además de ella también estuvo presente su hermano Maddox, quien regaló una sonrisa cuando llegó la hora de las fotografías. En un instante de la alfombra, Jolie rodea con su mano el hombro de su hija, quien permanece con un semblante relajado.

Aunque no es común verla frente a los reflectores, todo indica que Shiloh toma con demasiada tranquilidad aquellos momentos en que tiene que aparecer en público. Para este día, ella usó un outfit de lo más casual: una camisa de botones blanca y holgada, así como un pantalón en color negro. Y claro, Maddox no quiso quedar fuera de este estilo, así que decidió coordinar con su hermana llevando un look similar.

Por si fuera poco, este no fue el único evento en el que Shiloh hizo acto de presencia estos días. La pequeña también fue vista junto a su famosa mamá en el distrito financiero de la Gran Manzana, saliendo del Cipriani Wall Street. En esa ocasión, Angelina abandonó el lugar abriéndose paso entre los paparazzi y delante de ella caminaba su hija. La actriz usó para esa aparición un vestido negro con escote, mientras Shiloh llevó un traje color negro. Se dice que esa noche Zahara, la otra hija de Angelina estuvo en el grupo de invitados.

De estas recientes apariciones, se percibe el gran parecido que guarda con sus padres la también hija de Brad Pitt, que ha mostrado ser muy reservada, pero siempre dispuesta a apoyar a su madre. Casi siempre fuera de los reflectores, la familia permanece unida. Recientemente los niños y Jolie asistieron a una función de Star Wars en la ciudad de Nueva York, llamándo la atención del paparazzi que los captó felices, sonrientes y muy bien abrigados del frío caminando por las calles.

