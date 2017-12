Christian Meier lo revela, ¿tiene un romance con Bárbara Mori?

Las especulaciones en torno a la vida sentimental de Bárbara Mori han tomado fuerza estos días. Luego de que su esposo Kenneth Sigman cambiara su estado civil en Facebook por el de “soltero”, nadie ha perdido de vista los pasos de la actriz, quien recientemente apareció caminando sobre una alfombra roja junto al actor Christian Meier. A partir de ese momento, hubo quienes aseguraron que se trataba de su nuevo galán, pero ante los cuestionamientos, él quiso poner todas las cosas en claro de una vez por todas.

Aquella noche de la pasada edición de los Premios Fénix, celebrados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Bárbara llegó guapísima junto a Christian. Ambos posaron sonrientes para las cámaras y en algunos instantes él la tomaba por la cintura. Pero, ¿es verdad que ambos mantienen un romance?, fue así como el peruano respondió. “No, no, en absoluto. No hay tal romance. Bárbara y yo nos conocemos desde hace casi veinte años, cuando hicimos una telenovela llamada Me muero Por Ti, que fue la primera telenovela que los dos hicimos en Miami…”, dijo en entrevista para Univision Entretenimiento.

Y es que esa amistad ha sido tan duradera, que a ellos no les preocupa el qué dirán. En ese mismo espacio, Meier ahondó en sus declaraciones, señalando que la experiencia de compartir créditos en una telenovela fue el motivo que los acercó demasiado. “Desde entonces está en mi vida (Bárbara) y es una de las personas que más quiero, pero siempre ha sido una gran amistad. Somos como hermanos y el vínculo que nos une es de un cariño muy fuerte y muy grande, de muchos años…”, declaró.

A lo largo de su trayectoria profesional han compartido créditos en otros proyectos, como la telenovela Amores: Querer con Alevosía y la película La Mujer de Mi Hermano. De todos esos años, la admiración ha crecido, motivo por el cual él ha podido formar una sólida opinión sobre Bárbara. “Claro que puede existir la amistad entre hombres y mujeres, con Bárbara tengo un lazo entrañable y la adoro, pero el que nos vayamos de fiesta y haya cámaras, no significa para nada que tengamos algo qué ver más allá de nuestra amistad de toda una vida. Yo la admiro, la quiero y siempre la querré, porque es una mujer fuera de serie.”, agregó en sus comentarios durante la charla que sostuvo con el medio antes citado.

Luego de que Meier y Mori asistieron a los Premios Fénix, el peruano compartió en Instagram un álbum de fotografías de ese momento. En las instantáneas, en las que aparece junto a Bárbara, escribió un breve mensaje. “Cuando te vas de fiesta con la más linda de la ciudad, no hay palabras para contar tantas historias ni lugar para guardar tanto amor”. La reacción de sus seguidores fue inmediata, pues dieron miles de likes a las fotos y escribieron lindos mensajes para ambos.