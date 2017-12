Talina Fernández de su relación con su nieta María Levy: 'Buena, a secas...'

Hace 12 años, la partida de Mariana Levy tomó por sorpresa a sus seres queridos y al mundo del espectáculo. Desde ese entonces, han ocurrido diversas circunstancias, no solo con los asuntos relacionados a la herencia que la actriz dejó a sus hijos: María, Paula y José Emilio, también con los vínculos que actualmente sus nietos mantienen con su abuela, Talina Fernández, quien recientemente asistió a los juzgados en donde se lleva a cabo el juicio.

Frente a los cuestionamientos de la prensa, Talina fue directa al referirse al caso de la herencia, en que sus nietos tendrían que disponer de los bienes de Mariana cumpliendo la mayoría de edad. “El asunto va en nada, va igual que hace 12 años…”, respondió a los medios en una entrevista dada a conocer por el programa televisivo Hoy. Por supuesto, al referirse al fideicomiso creado por Daniela Romo y Tina Galindo tras el fallecimiento de Mariana, la presentadora televisión especificó que María decidió no aceptar su parte al cumplir 18 años de edad.

Durante esa breve charla con los medios, Fernández también ahondó en detalles sobre la actual relación que mantiene con su nieta María. “Buena, a secas… María se enamoró y se fue”, así definió el actual trato que lleva con la joven, que se independizó cuando alcanzó la mayoría de edad. Incluso, aprovechó para dejar claro que existe una ruptura definitiva con Ariel López Padilla, quien es padre de María y que fuera esposo de Mariana Levy por nueve años. Ella fue directa al declarar que con él no ha cruzado ninguna palabra.

En declaraciones retomadas por Univision, Talina señaló que pasará las fiestas decembrinas con sus seres queridos, los más cercanos, sin embargo, agregó que le entristece ver la actual situación de su familia, que se encuentra alejada. “‘Pato’, ‘Coco’ y yo estamos juntos y amándonos entrañablemente, como amábamos a Mariana” dijo.

Han sido momentos difíciles para Talina desde el fallecimiento de Mariana. Hoy, prevalecen esos recuerdos, pero también la misma fortaleza que desde el primer instante la impulsó a continuar dando pasos firmes. “A mi niña (Mariana Levy) la necesitaban tres niños. A mí lo que me sacó adelante fue María (su nieta), porque María no era hija de Pirru… yo pensé, esa niña me necesita. No se puede ir con su padre, de hecho la adopté con todas las de la ley”, confesó en una entrevista concedida al programa televisivo El Minuto que Cambió Mi Vida, de Gustavo Adolfo Infante, hace algunos meses.