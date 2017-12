Un embarazo siempre es un proceso cansado y lleno de cambios, así que Aislinn Derbez está lista para descansar después de varios meses de mucho trabajo. La actriz mexicana ha regresado a su casa tras hacer un increíble viaje con su esposo, Mauricio Ochmann por Europa, el cual a pesar de haber sido maravilloso y lleno de paisajes hermosos, también fue pesado y exhaustivo para la futura mamá quien admite que no paró de caminar ni un minuto.

Compartiendo una bonita fotografía en donde aparece la ojiverde en su semana número 29 de gestación, la protagonista de El cielo en tu mirada confiesa que está lista para tomarse un merecido descanso antes de que llegue su bebé. En la imagen, Aislinn deja ver su avanzado embarazo en una tank top verde y con una tierna mirada maternal sonríe hacia la cámara de su esposo.

Preparada para hacerse cargo de los últimos detalles y pasar unos meses de relajación y tranquilidad, la actriz de 30 años escribió: “Feliz de regresar a casa después de casi 7 meses sin parar, a estar tranquila por fin.” Aunque siempre ha cuidado de su salud, en el último trimestre de su embarazo, la mexicana quiere centrarse más en su nutrición para brindarle lo mejor a su bebé, “Con 14 kilos de más, que según yo se ven bien (hacía falta más carnita o no 😂) a hacer un poco de yoga, ejercicio, comer más sano (más 🥦🍏, menos🍕🍩😬), dormir más, si la panza me deja, preparar todo lo que no había podido, estar en familia por fiiiin, etc... últimos 3 meses antes de conocer a est@ bebé 😱 #29weekspregnant PD: Gracias por las cosas tan bonitas que nos escriben🤗”, continuó en su mensaje.

Y Aislinn no es la única emocionada por estar en casa, su familia también quiere ser partícipe de la recta final de este hermoso proceso. Alessandra Rosaldo aprovechó la fotografía para escribirle un tierno mensaje a la hija de su esposo, Eugenio Derbez, “¡¡Estás hermosa!! Por fin tendremos tiempo en familia, te he extrañado con el alma. ¡¡Te amo!!”. Ambas tienen una excelente relación y les emociona la idea de que la pequeña Aitana tendrá un nuevo compañero de juegos, por lo que no cabe duda que Aislinn estará muy bien consentida.

