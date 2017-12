Lucero confiesa que sus hijos no están interesados en seguir los pasos de sus papás

No importa que sus papás sean famosos, Lucerito y José Manuel, hijos de Lucero y Mijares, están seguros de una cosa: no desean seguir los pasos profesionales de sus padres, quienes han destacado en el mundo del espectáculo a lo largo de varios años, gracias a su trabajo en la música y la actuación. Por ahora, ellos están enfocados en sus propios planes, disfrutando su adolescencia, rodeados de todo el amor de su familia.

Por si quedara alguna duda, Lucero ha hablado al respecto, luego de que fuera cuestionada sobre un video que se hizo viral, en el que aparece José Manuel cantando una canción en inglés. “La verdad es que les quiero contar que a ellos no les gusta eso. No les gusta salir en la tele, no les gusta que se hagan virales los videos. Ese fue un video de hace mucho, estaba súper chiquito José Manuel, ahorita ya es un jovenazo…”, dijo.

Sin embargo, eso no ha impedido a los hijos de Lucero y Mijares dedicar tiempo a una de sus pasiones: la música, aunque prefieren reservar esa actividad para el ámbito personal. “José Manuel toca el bajo, la guitarra, el piano, la batería y Lucerito toca el saxofón y el piano. Les gusta mucho la música, pero no les gusta la parte de la fama…”, dijo en una entrevista para los medios de comunicación, dada a conocer por Despierta América, de la cadena Univision.

Las apariciones de los hijos de Lucero ante las cámaras han sido esporádicas. En raras ocasiones han asistido a eventos públicos, pues ellos prefieren mantenerse al margen de la lente. Esta decisión ha sido apoyada por sus padres, quienes están orgullosos de los pasos que ellos han decidido seguir. Lo cierto es que aunque el mundo de la farándula no sea algo que les entusiasme, siempre han sido cómplices de los triunfos de sus papás, acompañándolos en los momentos más importantes de sus carreras.

Apenas en octubre, Lucero fue galardonada en una entrega de premios y para asistir a la ceremonia se hizo acompañar de su hija Lucerito. Como nunca antes se habían dejado ver, madre e hija celebraron este instante, en el que acapararon todos los reflectores. Del mismo modo, en septiembre de 2016 los hermanos asistieron a la grabación del disco de su padre en el Palacio de Bellas Artes. En esa presentación, Mijares celebró 30 años de carrera y e hizo subir a sus retoños al escenario.

