Ante los rumores, Irina Baeva responde: 'Ya es momento de decir cómo están las cosas'

La separación amorosa entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto ha dado mucho de qué hablar. Desde que se hiciera oficial la noticia, fueron varios los cuestionamientos en torno a las decisiones que tomó la pareja. En medio de este asunto, surgieron algunos rumores en donde el nombre de otra celebridad se colocó en la mira: el de la actriz Irina Baeva, quien decidió dar sus primeras declaraciones sobre este asunto para deslindarse de cualquier señalamiento.

Ante los cuestionamientos, la actriz dejó claro que el único lazo afectivo que la une a Gabriel es el de la amistad, haciendo frente a los rumores que la señalan como la responsable de este rompimiento. “Ya es momento de decir cómo están las cosas. Realmente no hay mucho que aclarar. Gabriel es un gran amigo mío, es un gran ser humano al que quiero muchísimo… nos llevamos muy bien, trabajamos juntos en varias ocasiones pero hasta ahí”, dijo para las cámaras del programa televisivo Hoy.

En ese mismo espacio, aprovechó para enviar buenos deseos a Soto, quien hace unos días habló de su separación. “Es una situación muy delicada por la que él está pasando. Espero que todo se resuelva bien para todos los involucrados en esta situación…”. Asimismo, Baeva dijo estar dispuesta a apoyar al actor siempre que lo necesite, admitiendo que todavía se comunica con él. “Hablo con Gabriel, platicamos, siempre nos hemos llevado bien, somos muy buenos amigos, él tiene todo mi apoyo y lo sabe, siempre lo he dicho, yo voy a estar para lo que él necesite como para cualquier amigo mío, pero hasta ahí…”, dijo.

Pero la opinión de Baeva frente a la ola de rumores es clara, ella rechaza tener responsabilidad en lo acontecido y admite estar atenta por las consecuencias que de esto pudieran derivar. “A mí lo que más me preocupa es mi carrera, porque yo vine a México desde mi país a trabajar muchísimo y el lugar al que he llegado me ha costado muchísimo trabajo. Yo no puedo permitir que por ese tipo de chismes sin fundamento me involucren en una historia que no tengo nada que ver…”, aseguró para el medio antes citado.

Sin dejar de reiterar que entre ella y Soto solo hay una fuerte amistad, reveló que además existe la posibilidad de que en un futuro vuelvan a compartir créditos en una puesta en escena que anteriormente presentaron, luego de éxito que tuvo este proyecto en taquilla. Hace unos días, el galán de telenovelas confesó que tuvo indiscreciones en el pasado durante el tiempo que estuvo comprometido con Geraldine, aunque no quiso revelar la identidad de la involucrada.

