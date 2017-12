Jaime Camil se deshace en halagos para la ‘mujer más sexy del mundo’: su esposa Heidi

Fue en 2004 que la belleza de la entonces modelo, Heidi Balvanera, robó por completo la atención del actor Jaime Camil, quien desde que puso su mirada en la rubia, jamás la ha alejado de ella. Siempre dispuesto a hablar maravillas de su mujer, como parte de la promoción de la cita de Disney, Coco, donde presta su voz a Papá Rivera, el actor reveló su secreto para mantener con éxito su matrimonio de cuatro años. Convencido de que Heidi es la mujer de su vida, el mexicano aseguró que estar tan enamorado de su mujer, como el primer día, ayuda mucho.

“Estoy enamorado de mi esposa. Me gusta mucho creo que es la mujer más sexy del mundo. Entonces, creo que eso es todo. No debería decir más porque entonces voy a entrar en cuestiones triple X”, comentó en tono de broma. Pero ahí no quedó la dosis de halagos a la mamá de sus hijos, el actor continuó: “La amo, ella es mi mujer maravilla, es una madre ejemplar. Ella es la base de mi familia, tengo mucha suerte de haberla encontrado”, dijo durante una entrevista concedida a People.

Si bien aseguró extraña las horas de sueño de las que gozaba en la soltería, la llegada de sus dos hijos vino a darle un tierno toque a su vida que, definitivamente, no cambia por nada: “Mi esposa y yo somos fans de la crianza de nuestros hijos. Nos encanta ser padres”, comentó para luego asegurar que ha olvidado lo que significa dormir. Ahora que Elena ha cumplido seis años y Jaime, tres, el actor está seguro de que por el momento no piensan en ampliar la familia: “Creo que dos es el número perfecto para nosotros. Heidi quiere uno más, pero yo estoy feliz con dos”.

Sobre su participación en la exitosa historia de Pixar, el actor resaltó la importancia de la cinta al ser una plataforma muy importante para promover y enaltecer nuestra cultura: “Interpreto al padre del niño (Miguel), pero realmente celebró el éxito y cómo retrata nuestra hermosa cultura mexicana y, algunas culturas latinoamericanas que celebran el Día de Muertos”, finalizó el actor.

