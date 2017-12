Geraldine Bazán y su contundente mensaje en redes: ‘Nunca se termina de conocer a las personas’

Apostando por la discreción, desde que Gabriel Soto confirmó a través de un comunicado su separación, Geraldine Bazán ha preferido vivir el proceso en la intimidad. Luego de que fue abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México y sólo se limitó a asegurar que se encuentra bien ante esta difícil situación, el papá de sus hijas ha roto su silencio y, ayer, concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante donde dio detalles de la ruptura.

Luego de que las declaraciones de su ex se hicieran virales, la actriz reaccionó en su cuenta de Twitter con un contundente mensaje que a nadie ha dejado indiferente: “Definitivamente nunca se termina de conocer a las personas. Cuánta falsedad”, se lee en su red social donde esta frase ha generado un sinfín de mensajes de apoyo por parte de sus fans. Si bien el tuit coincidió con la primera entrevista de su ex sobre el tema, la actriz en ningún momento especificó si las líneas tenían dedicatoria.

Entre otras cosas, Gabriel en su primera entrevista sobre el tema negó categóricamente que haya sostenido una relación sentimental con Marjorie de Souza y también aseguró es falsa la versión de que la actriz Irina Baeva sea la tercera en discordia: “Yo entré a esa relación con mucha inmadurez, cometí muchos errores, lo acepto públicamente, infidelidades, errores. (Sin embargo), siempre he sido un buen hombre, considero siempre he sido el mejor de los padres, mis hijas son lo más preciado para mí, pero si hay errores que se fueron acumulando hasta un punto donde desgraciadamente con todos los chismes, dimes, diretes, con toda la delicadeza de lo que sucedió desde esa famosa portada de la cargada, en una relación en donde desgraciadamente se empezó a hacer complicada, se empezó a hacer difícil, cuando una relación se fractura, cuando en una relación ya no hay confianza”, comentó el actor al programa De Primera Mano.

El pasado fin de semana, durante un viaje de fin de semana que realizó con sus hijas Elissa y Miranda a Xcaret, Geraldine Bazán habló, en exclusiva para ¡HOLA! Tv, de cómo afronta la separación. Sonriente y luciendo tan guapa como de costumbre la actriz aseguró: “Pues lo único que no tiene solución en la vida, definitivamente es la muerte, ¿no? Yo sólo les puedo decir eso, yo creo que todas las mujeres que vivimos situaciones en la vida, hay de dos, o te tiras a morir, o definitivamente te hacen más fuerte”, comentó asegurando termina este 2017 más fuerte que nunca y motivada por sus dos compañeras de vida: sus hijas.

