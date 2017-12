Gabriel Soto rompe el silencio y habla por primera vez de su separación con Geraldine Bazán

El tema ha acaparado los titulares desde que el comunicador Gustavo Adolfo Infante anunció, en su programa De Primera Mano, la separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Desde entonces, todo en torno al tema ha sido especulación pues hasta hoy, ninguna de las dos partes había salido a hablar del tema. Si bien fue él quien quiso detener la ola de rumores lanzando un comunicado, el pasado 27 de noviembre, donde confirmó la ruptura, ahora, ha querido dar la cara a la prensa y en entrevista con Infante dio detalles de su inminente divorcio con la mamá de sus hijas. Frente a frente, Soto encaró al periodista que difundió la noticia y a quien le negó categoricamente haber tenido una relación sentimental con Marjorie de Souza.

No han sido días fáciles para la expareja, aunque han intentado que su separación se dé en los términos más cordiales y de la forma más discreta por el bien de sus hijas, Elissa y Miranda, los medios de comunicación han hecho esto casi imposible, así que a fin de aclarar varias cosas Soto abrió su corazón y reconoció que su matrimonio ya venía atravesando por una crisis.

Sincero, Gabriel aceptó sus errores en la relación y reconoció que, en el pasado, tuvo alguna indiscreción, pero dejó claro que el motivo de la ruptura no tiene que ver con terceras personas: “Geraldine es una gran mujer, es una gran madre, una mujer que ha aguantado muchas cosas, (…) yo entré a esa relación con mucha inmadurez, cometí muchos errores, lo acepto públicamente, infidelidades, errores. (Sin embargo), siempre he sido un buen hombre, considero siempre he sido el mejor de los padres, mis hijas son lo más preciado para mí, pero si hay errores que se fueron acumulando hasta un punto donde desgraciadamente con todos los chismes, dimes, diretes, con toda la delicadeza de lo que sucedió desde esa famosa portada de la cargada, en una relación en donde desgraciadamente se empezó a hacer complicada, se empezó a hacer difícil, cuando una relación se fractura, cuando en una relación ya no hay confianza, cuando en una relación ya no hay muchas cosas es bien difícil y se vuelve destructivo para todos”, dijo.

Siempre dirigiéndose de la forma más respetuosa a Bazán, el actor aseguró que su comportamiento colocó a su familia en el ojo del huracán: “Geraldine es una gran mujer que ha aguantado mucho y que ha estado al pie del cañón pero sí, definitivamente son cosas que van llenando el vaso (…), es bien difícil, y no porque no me haya creído, eso lo dejo muy claro, sino por poner a mi familia en esa postura, en esa posición de ser un blanco muy criticable”

Luego de asegurar que está dispuesto a realizarse la prueba de ADN para, de una vez por todas aclarar que no es el padre del hijo de Marjorie, versión que él niega categóricamente, dejó claro que la ruptura con Geraldine fue producto de problemas internos en la familia: “La razón es que ya veníamos cargando muchos problemas, muchas cosas complicadas, que lo intentamos, que Geraldine te digo y te repito, es una gran mujer que estuvo al pie de cañón, pero que finalmente creo que por salud mental de todos fue lo mejor”.

Abierto a responder todos los cuestionamientos de Infante, Gabriel Soto habló de Irina Baeva, actriz con quien protagonizó Vino el amor, y con quien se dijo mantiene actualmente una relación, señalamiento que también negó y aclaró asegurando: “Creo que aquí se están tratando de encontrar culpables, Irina Baeva no tiene, ni tuvo nada que ver en mi separación con Geraldine y no hay ninguna tercera persona, ese no fue el motivo de mi separación, ni ha sido el motivo”, finalizó.