Gal Gadot sigue demostrando porque es realmente una mujer maravilla y ahora fue el turno de Kelly Clarkson de comprobar que lo que se dice es cierto. La protagonista de La liga de la justicia se le adelantó a Santa Claus y quiso sorprender a la hija de la cantante, River Rose, con unos increíbles regalos, pues resulta que se enteró de que ella y su madre, son fanáticas del personaje al que le da vida Gal.

Imagínate la cara de felicidad de cualquier niño al recibir algo de su heroína favorita, el gesto de la pequeña River de 3 años no se queda muy alejada de ello pues se ve muy feliz y emocionada en una fotografía que publicó la intérprete de Because of you en su cuenta de Instagram. En la imagen, aparecen madre e hija muy sonrientes con varios regalos que recibieron de la actriz de 32 años, entre ellos, un poster autografiado y dos muñecas de acción.

La cantante de American Idol utilizó su red social para agradecerle personalmente el bonito gesto, por lo que junto a la foto escribió: “¡Muchísimas gracias @Galgadot por los increíbles regalos que le enviaste a River Rose! ¡Le encantaron! Acabas de hacer a una pequeña niña muy feliz”. Kelly también ha confesado ser gran admiradora de la Mujer Maravilla y seguramente será aún más después de leer que en el cartel estaba escrito un halago para ella. “Mi querida River Rose, te deseo todo lo mejor. Tu mamá es una verdadera mujer maravilla”, escribió Gal junto a su autógrafo.

Kelly profesó su amor y admiración hacia Gal en octubre pasado cuando se encontraba en el evento de Variety Power Of Women. “Es muy bueno tener a esta figura femenina y fuerte para las niñas”, explicó la cantante según Variety, refiriéndose al personaje que se ha convertido en el ícono de las nuevas generaciones añadiendo que ama ver a su hija combatiendo al mal inspirada por el personaje. “Una vez que vio a la pequeña niña en la película aprendiendo a defenderse y a pelear, lo amo. Empezó a actuar así y yo no podría sentirme más orgullosa”, dijo Kelly sobre su hija.