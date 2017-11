Gabriel Soto confirma su separación de Geraldine Bazán: 'Este proceso es duro y difícil...'

Tras varios años de amor y de haber formado una hermosa familia, Gabriel Soto y Geraldine Bazán decidieron poner punto final a su relación sentimental. Apenas en 2016 se habían convertido en marido y mujer, al celebrar una boda con la que sellaron su compromiso. Hoy, es el mismo Gabriel quien confirmó la noticia, luego de la ola de especulaciones que surgió durante las últimas semanas, en las que se hablaba de una ruptura, sin que hubiera nada claro hasta el día de hoy.

Lo cierto es que de común acuerdo han decidido dar este paso, y el actor se ha encargado de detallarlo a través de un comunicado que dio a conocer por medio de sus redes sociales. “Ante versiones que han comenzado a circular, y con el fin de evitar más especulaciones, me dirijo a ustedes para aclarar mi situación personal actual. Desde hace 4 meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante muchos años con mi esposa y madre de mis hijas, Geraldine Bazán.”, anunció.

Ambos formaron una familia integrada por dos hijas: Alexa Miranda y Elisa Marie, por quienes la entonces pareja intentó sacar adelante su relación, aunque eso no fue posible. “A pesar de que intentamos salir adelante, desde hace un tiempo a la fecha, nuestra relación empezó a atravesar muchos problemas y a fracturarse. En los últimos meses, esa fractura se agudizó, llevándome en agosto de este año a tomar la decisión de separarme definitivamente.”, se puede leer en este comunicado.

Meses atrás, los rumores en torno a los conflictos entre la pareja tomaron fuerza. Existieron diversas versiones sobre lo que supuestamente ocurría, pero fue Gabriel quien aclaró cada una de las cosas que en su momento se dijeron. Hoy, reiteró esa postura, a la cual se refirió con claridad en su comunicado. “Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero sí es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron, que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER.”, dijo.

Pese a todo, quiso ser puntual para dejar claro que, ante todo, ambos protegerán la integridad de su familia luego de tomar esta decisión. “Este proceso es duro y difícil para ambas partes, pretendo transitarlo con el mayor de los respetos, discreción, cuidado y amor para preservar el bienestar y la armonía en la vida de nuestras hijas, que son nuestra prioridad. Absolutamente todas las situaciones en la vida de una pareja son entre dos personas. Es por esto que, por favor, les pido y les agradezco de antemano a toda la gente y la prensa su profunda comprensión y respeto ante esta situación. Gracias. Gabriel Soto.”, finalizó.

La historia de amor entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán surgió en 2007, cuando ambos compartieron créditos en la telenovela Bajo Las Riendas del Amor. Meses después confirmaron su romance y fue en 2009 cuando debutaron como papás de la pequeña Elissa Marie. Cinco años más tarde, en 2014, decidieron hacer crecer la familia y le dieron la bienvenida a su segunda hija, Alexa Miranda. Y aunque vivieron un intenso romance de ocho años de noviazgo, fue en 2016 cuando decidieron contraer matrimonio rodeados de sus amigos y seres queridos.