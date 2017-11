Angelique Boyer y Sebastián Rulli en su aventura más romántica bajo el agua

Desde que formalizaron su noviazgo, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han escrito bellos episodios de su historia de amor desde sorprendentes paraísos. Entre tantas cosas que tienen en común, emprender la aventura por los rincones más bellos del planeta los ha convertido en fuertes cómplices de este instante de su vida, en el que las sorpresas han sido parte esencial de su relación sentimental.

Esta vez, la pareja decidió realizar otra memorable escapada. En esta ocasión, ambos viajaron a La Paz, Baja California, destino en el cual decidieron declararse su amor nada más y nada menos que en las profundidades del mar. Los dos prepararon todo para disfrutar de un día de buceo, en donde la inspiración y el sentimiento salieron a flote en todo momento. Sin resistirse, compartieron con todos sus seguidores este instante, que ya forma parte del álbum de bellos recuerdos de los enamorados.

A través de su cuenta de Instagram, Angelique mostró algunas imágenes del viaje, en el que se le observa buceando entre el arrecife. “Muy agradecida por tener la oportunidad de conocer nuestro planeta desde el fondo del mar. No me canso de descubrir cosas. Cada vez me sorprende más y más todo lo que hay y no sabemos que existe, por eso no lo cuidamos como deberíamos…”, escribió la actriz en sus redes sociales. Entre sus tantas postales, la rubia no olvidó enviarle un piropo a su galán, quien en todo momento la acompañó. “@sebastianrulli el buzo más hermoso. Gracias. Bucear es cómo volar, sabiendo que nunca vas a llegar caerte. La brisa y las olas, una belleza de los océanos, que son solo un disfraz de lo que se esconde debajo…”, escribió.

Del mismo modo, Sebastián compartió en su cuenta de Instagram las fotografías de esta escapada. Entre sus publicaciones más especiales hay una en donde aparecen los dos, perfectamente equipados con su traje de buceo y posando para la cámara completamente felices. “Navegando en barco... hundido con mi amorcito @angeliqueboyer…”, dijo el actor. En otra de las fotos aparece buceando junto a los lobos marinos, completamente inspirado y entregado a esta experiencia.

Lo extraordinario de este viaje es que ha sido un momento familiar. En uno de los clips, Rulli aparece llevando de la mano a su hijo Santiago, quien disfrutó buceando junto a los lobos marinos. “¡Y Santi también se animó! Ver a los lobos marinos en su hábitat natural es hermoso. #savetheplanet #enseñarconelejemplo #Santitime…”, contó. Por supuesto, el viaje que hizo la pareja por ese bello paraíso mexicano se debe a la competencia de fotografía subacuática en la que participó el tío de Sebastián, a quien le dio una merecida felicitación por haber obtenido el cuatro lugar entre los 35 países participantes.