Mayra Rojas y la emotiva carta a su hermana Lorena: 'Tenemos una hija hermosa que nos ama'

Fue hace casi tres años cuando se supo de la triste partida de Lorena Rojas. A lo largo de todo este tiempo, su familia la sigue recordando con cariño, evocando su presencia a través de conmovedores detalles y anécdotas del amor que ella compartió en vida con sus seres queridos. Esta vez, fue su hermana Mayra Rojas quien decidió abrir su corazón en una dinámica realizada por un espacio televisivo, en el que los invitados hacen llegar una “carta no entregada”, a las personas que más extrañan.

Con el sentimiento a flor de piel, Mayra comenzó a dar lectura a las primeras líneas de la carta, en donde relata cómo transcurrió el día de cumpleaños de Luciana, la hija de Lorena que ahora se encuentra bajo su cuidado y que ya tiene cinco años. “Seis de la mañana. Suena el despertador. Voy a su recámara y la encuentro al revés con los piecitos en la almohada y la cabeza al final de la cama, pero eso sí, como siempre abrazada de la muñeca que le diste…”, relata la actriz al comienzo, para luego ahondar en la felicidad que inunda el corazón de la pequeñita, quien va a la escuela y se divierte como cualquier niño.

La historia conmovió tanto a Mayra cuando comenzó a leer las líneas en donde hablaba de uno de los juegos favoritos de Luciana: el disfrazarse de princesa para imaginar que permanece a la espera de su príncipe azul. Con este episodio como preámbulo, la actriz le compartió a su fallecida hermana una dulce anécdota de su hija, de la cual se enteró cuando la maestra de su escuela la mandó llamar para hablar con ella. “Abrió el cajón de su escritorio, sacó un papel doblado y me lo puso enfrente. Mis ojos se llenaron de lágrimas; nuestra pequeñita dibujó con crayolas un enorme sol radiante, un árbol lleno de tantas manzanas rojas que se caían sobre el pasto verde. Ella se dibujó también con uno de sus vestidos de princesa y una enorme sonrisa rosa, cada una de sus manitas tomaba a una mujer por separado, estas parecían ángeles, y sobre cada una de ellas está la palabra "mamá"…”, dijo durante la emisión del programa matutino Sale El Sol.

Sin contener el llanto, la estrella de telenovelas como Perseguidos o Señora Acero, continuó dando lectura a la misiva, para reiterar a su hermana que ha cumplido al pie de la letra con sus peticiones y la gran promesa de llenar de amor a Luciana. “Solo quiero decirte que todo aquí está muy bien. Tenemos una hija hermosa que nos ama y que vive una vida muy feliz a lado de sus primos y amigos. Todos los días llevo cada uno de los diez pasos que me pediste que hiciera a manera de ritual: la despierto a besos, le hago cosquillas, le cepillo el cabello mientras le digo que la amo, no olvido nunca mandarle su lunch, estar presente en sus festividades del Día de la Madre, comer con ella, ayudarle a hacer sus tareas, dejarla jugar en el jardín, contarle un cuento antes de dormir y decirle que la mamá que tiene allá arriba la ama más que nada en el mundo. Gracias por confiar en mi”.

Al finalizar la lectura de la carta, Mayra aprovechó para hacer una reflexión en la que invitó a los padres y tutores de los menores a pensar en el futuro de sus hijos, ante la posibilidad de que en cualquier momento ocurran cosas inesperadas que pudieran causar conflictos. “No sabemos en qué momento vamos a hacer falta y cuando no planeas estas situaciones los niños son los que se quedan a la deriva… en mi caso, mi mamá ya es una mujer mayor y no quedábamos más que mi hermano y yo. No se tuvo que hablar… pero nunca nada quedó escrito y el no dejar nada escrito provoca problemas… creo que es una maravillosa oportunidad para reflexionar”, aseguró.

