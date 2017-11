Gajes del oficio: Sebastián Rulli se accidentó en el set, ¿qué le paso?

Sebastián Rulli está de vuelta en la televisión con Papá a toda madre, proyecto que ya le ha comenzado a dejar divertidas anécdotas y otras no tanto. La noche de este 7 de noviembre, el actor compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que, de primer momento, sus fans no sabían distinguir si se trataba de caracterización para su personaje o de una situación real. Fue el argentino quien a través de la descripción de la imagen despejó la duda.

“Me llevará la marca de #Papáatodamadre en mi ceja izquierda. Un punto por golpearme contra un extintor que no vi cuando salía del foro #Gajesdeloficio”, escribió el actor como pie de foto de esta instantánea en la que se ve recostado en el servicio médico donde le fue suturada la herida.

Siempre positivo, Rulli aparece muy sonriente mostrando la pequeña herida que le dejó el descuido de golpearse con el extintor. La imagen ha generado más de 43 mil likes y un sinfín de mensajes de sus fans que le envían sus buenos deseos y su pronta recuperación. Luego de que cerraron su herida, el argentino dio lecciones de profesionalismo y continuó con las grabaciones de la telenovela que protagoniza al lado de Maite Perroni.

Antes de acudir con el doctor, Rulli ya había compartido una historia en Instagram donde narraba cómo fue que se golpeó con este objeto, incluso, tenía la esperanza de no necesitar sutura: “No fue nada, no se preocupen, bueno sí fue un golpazo contra un extintor a la salida del foro, no lo vi, quería mantener abierta la puerta. En la noche veré si me tienen que dar un punto o si cicatriza así, por el momento seguiré grabando”, comentó en un clip en el que explicó que para sus escenas utilizaría su otro perfil. Horas después, Rulli volvió a recurrir a su cuenta de Instagram para anunciar que la herida si necesitaba un punto para cerrar, así que orgulloso presumió su nueva “rayita” más al tigre.

