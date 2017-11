Luis Miguel en Miami ‘bien acompañado’, mientras Desirée Ortíz es vista en México

No tiene ni una semana de que Desirée Ortíz protagonizó la portada de la edición impresa de ¡HOLA! México contándonos cómo se enamoró de Luis Miguel y hoy, el panorama luce distinto. Luego de que las imágenes de la venezolana asistiendo a uno de los palenques de Alejandro Fernández en Guadalajara se hicieran virales y tras la publicación de una foto de Luis Miguel rodeado de bellezas mujeres en Miami, todo parece indicar que la relación ha dado un vuelco, aunque por el momento nada está confirmado.

Para entender cómo va la situación entre Desirée y Luis Miguel tenemos que hacer un recuento que comienza con la publicación de nuestra edición impresa, cuando la rubia habló por primera ocasión abiertamente de su relación con El Sol. A la par aparecía en el Instagram de la rubia una fotografía con la que parecía oficializar su noviazgo con el cantante. Luego de esto, la venezolana y su amiga Karla Buenfil viajaron a Guadalajara –según información de Suelta la Sopa, en el jet privado de El Potrillo- para asistir al palenque del cantante en aquel estado. Tras corear con el hijo de Vicente Fernández sus éxitos, las amigas salieron del recinto en la misma camioneta del cantante y supuestamente se dirigieron al rancho Los Tres Potrillos, donde se presume pasaron el fin de semana.

Tras este sorpresivo encuentro con quien su novio sostiene una batalla legal, Desirée concedió una entrevista (al programa Suelta la Sopa), donde despejó varias dudas, cómo si había viajado a Guadalajara para ser embajadora de la “buena voluntad” por el conflicto entre su novio y el tapatío, a lo que aseguró que no, que no tenía nada que ver y que lo de su viaje a Guadalajara fue algo no planeado: “Yo no le dije nada (a Luis Miguel) , porque esto no fue algo planificado y hay mucho respeto, cada quien está en sus actividades, cada quien cumple con sus cosas, no tenemos 15 años. Yo no tengo que estarle pidiendo permiso a nadie”, declaró la rubia.

Luego de que la venezolana diera estas declaraciones, a través de la cuenta oficial de Grupo Sexenio Comunicaciones -del cual es presidente de relaciones internacionales Alejandro Basteri, hermano del cantante- se publicó una imagen de Luis Miguel rodeado de bellas mujeres en Miami. Aunque no es nada nuevo que El Sol se deje fotografía con fans, lo que llamó la atención es el mensaje que acompañó la foto: “Luis Miguel ¡Feliz, soltero y muy bien acompañado en Miami!”, se lee en el texto en el que también se hace mención del próximo lanzamiento del nuevo disco del cantante, el próximo 17 de noviembre.

Después de que esta foto saliera a la luz, la venezolana -quien se encuentra en la Ciudad de México por cuestiones de trabajo-, compartió una imagen en Instagram al lado de su amiga Karla Buenfil, que acompañó con un reflexivo mensaje que ha dado lugar a la especulación, ya que algunos medios insinúan que la relación entre la rubia y El Sol ha terminado: “No hay mayor riqueza que tener la mente y el alma en paz”, se lee en la cuenta de Desirée. Mientras los cabos siguen sueltos habrá que dejar que el tiempo se encargue de atarlos y confirme o desmienta esta ruptura.