El amor puede esperar: Aracely Arámbula y sus dos razones para no enamorarse, por el momento

Ha convertido la frase “Amo ser mamá” en todo un lema de vida. Convencida de que con sus hijos Miguel y Daniel la hicieron conocer el amor incondicional, Aracely Arámbula habla de cómo desempeñar este papel llena sus días de felicidad. Enfocada en sus hijos, la actriz reconoció en entrevista con el presentador Don Francisco, que en este momento no hay nada más importante que los pequeños, de 9 y 7 años de edad.

Poseedora de una belleza inigualable, la actriz asegura que está tan feliz con la maternidad que está dispuesta a poner el amor en pausa: “Yo la verdad es que ahorita estoy tan comprometida con mi trabajo, con mis hijos, como lo dije, mis hijos son mi prioridad, pero el poco tiempo que yo tengo después del trabajo se los quiero dedicar a mis hijos, porque ahorita no hay tiempo para mí, para el amor, ya vendrá, como dice mi canción, yo soy la dueña sin dueño, con eso es suficiente”.

Aunque asegura que con el amor de sus hijos es suficiente, no descarta la posibilidad de que en un futuro Cupido la sorprenda: “No me hace falta por el momento, pero estoy abierta al amor por supuesto, me encanta conocer gente, claro”.

Si bien sus hijos son su prioridad, Aracely no deja de cosechar éxitos en la televisión, una labor que realiza con pasión y con el objetivo de darles a su hijo lo mejor: “Precisamente por mis hijos es por los que realizó este sueño, por los que trabajo, y soy una madre que está realizada y me gusta que ellos sepan que su mamá trabaja y que hace el mayor esfuerzo por ellos y que lo hago con mucho amor y mucho cariño”, comentó.

Sobre cómo hace para compaginar el trabajo y la maternidad, Aracely reveló que es gracias a su familia, que siempre la ha apoyado, que ha podido desempeñar con maestría su labor de papá y mamá: “Sí (he tenido que hacer de mamá y papá). (Mi familia) me ayuda muchísimo, tengo un gran padre maravilloso que amo y adoro, y mi madre, tengo la fortuna de tener una gran familia”, explicó Aracely.