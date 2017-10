¡Amor sobre la 'red carpet'! Maki y Juan Soler sesión de besos como en su época de novios

Su historia de amor comenzó en 2002 cuando los caminos de Maki y Juan Soler se cruzaron en los pasillos de Televisa San Ángel, pero no, en aquel momento Cupido no los flechó sólo los hizo coincidir, es más en aquel momento, como lo han contado ambos, ni siquiera se cayeron bien. Como si se tratara del guion de una comedia romántica fue la mamá de Maki quien se convirtió en la Celestina de la pareja, pues tras conocer al actor supo que era el hombre ideal para su hija. Comenzaron a salir, primero como amigos y el tiempo hizo lo suyo y los llevó al altar el 20 de diciembre de 2003.

A nada de celebrar su aniversario número 14, Maki y Juan dejan claro que su amor es algo para siempre, pues hasta la fecha no hay evento o salida familiar en la que no se lo demuestren como en su época de novios. Convertida en su fan número 1, la actriz robó cámara durante la presentación de la telenovela Me declaro culpable –que protagoniza su esposo-, pues ante la prensa no dudó en deshacerse en besos y caricias para con el padre de sus hijas.

Abrazos, besos y risas fueron los gestos con los que la pareja demostraron que no importa cuánto tiempo haya pasado de aquel día en que decidieron comenzar su historia de amor, pues vaya que saben cómo mantener la llama encendida. Cómplices hasta la hora de vestir (ambos llegaron con oufits negros), los esposos derrocharon amor en esta presentación.

Aunque en el pasado, Maki y Juan han asegurado que no tiene una fórmula mágica para mantener uno de los matrimonios más sólidos del medio, la naturalidad con la que llevan su relación podría ser la clave. Y es que no importa cuánto lleven juntos o como haya cambiado su dinámica al convertirse en padres, ellos siguen disfrutando de su amor como el primer día.

Así como son de divertidos cuando están juntos, lo son cuando desempeñan su papel de papás, pues en compañía de Mía y Azul se han convertido en una de las familias más cool del medio. Pues sus hijas de 13 y 11 son tan simpáticas como sus famosos papás.