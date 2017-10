Enamorada, Jacqueline Bracamontes ha hecho de su paso por Italia una experiencia única. No sólo ha aprovechado para visitar románticos sitios junto a su amado esposo Martín Fuentes, también decidió viajar con él para apoyarlo durante la carrera en la que participó el pasado fin de semana, la Finali Mondiali Trofeo Pirelli, en la que resultó uno de los ganadores. Pero las sorpresas no quedaron ahí, pues en un momento tuvo la suerte de coincidir con uno de los actores más reconocidos de Hollywood y hasta aprovechó para tomarse una foto: Michael Fassbender.

De acuerdo con la presentadora de televisión, Fassbender fue uno de los asistentes a la carrera, incluso formó parte del grupo de amigos con el que degustaron unas deliciosas pizzas en un restaurante de la ciudad de Florencia. En una de las imágenes que Jacky compartió aparece ella junto al protagonista de filmes como X-Men o Prometheus, ambos posan sonrientes y miran atentos a la cámara. “¡#MichaelFassbender también corrió la #FinaliMondiali en Italia con mi @mft07! #tipazo…”, escribió llena de emoción.

Luego de publicar la foto, recibió miles de likes por parte de sus seguidores, quienes además se declararon fans de la estrella de cine, que recientemente se casó con la actriz Alicia Vikander en una ceremonia privada celebrada en Ibiza. En otra de las imágenes aparecen Jacky, Martín, Fassbender y un grupo de amigos, degustando deliciosas pizzas en un restaurante de Florencia. “¡No más pizza, pasta o pan para mí! ¡Pero qué rico la pasamos! @mft07…”, publicó.

A la par de las sorpresas, la experiencia de esta escapada por Italia ha sido significativa, pues además Martín pudo dar batalla en esta carrera, colocándose entre los primeros 10 lugares de la competencia. Jacky celebró por todo lo alto y reveló la foto de su esposo sobre el pódium, alzando en sus manos uno de los trofeos. Ella escribió varios hashtags en su perfil, en donde se dijo orgullosa de los logros de su amor.

En su cuenta de Instagram, Martín no pudo contener las ganas de expresar su sentir durante el encuentro, y aceptó con mucha madurez el lugar que obtuvo en la contienda. “En relación al resultado de la #finalimondiali2017, no corrimos con suerte esta carrera, debido que arrancamos en 11 lugar y logramos remontar hasta el 6. No fue lo que esperaba, pero muy agradecido con todo el esfuerzo del equipo”, reconoció.

