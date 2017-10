Las fiestas de Halloween son algo que divierte a los niños pero también a sus padres, ya que pueden disfrazar a su pequeños con los trajes más simpáticos, como Anahí quién quiso vestir a Manuelito ad hoc para esta tenebrosa temporada. Aunque el bebé aún está muy pequeño para salir a pedir ‘su calaverita’, no fue pretexto para disfrutar de estas fiestas y desde muy temprano, ya estaba listo para decir ‘¡bu!’.

La cantante eligió para su pequeño hijo uno de los disfraces más clásicos de esta época, una ‘tenebrosa’ calabacita que en su bebé es lo más tierno que hemos visto hasta el momento. Anahí no quiso guardarse este conmovedor momento para sí misma, por lo que compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la cual se ve a Manuelito, -aunque no se ve su carita- ya muy sentadito en una silla, con su disfraz naranja, el cual incluye un gorrito divino y zapatitos para completar el look.

La imagen no necesitó de muchas palabras para describirla por lo que la intérprete de Mi delirio se limitó a poner cuatro emojis de calabacitas. Es impresionante la capacidad que tiene este pequeñín de conmover a todos los seguidores de su madre, pues a los pocos minutos de que ella publicara la imagen, esta ya tenía más de 60 mil likes y es que, ¿cómo no amar a este ojiazul con ese disfraz?

El primogénito de Anahí y de su esposo, Manuel Velasco, acaba de cumplir 9 meses y cada día está más adorable y es más juguetón como lo demostró su mamá en una de sus más recientes imágenes. La mexicana de 34 años se dedica en tiempo completo a ser mamá y cuidar a ‘su gordito’ -como le dice de cariño- y a seguir ayudando a la gente del estado de Chiapas tras los fuertes sismos que se vivieron en septiembre. La también actriz ha acudido a varias casas hogares y albergues a tratar con niños y adolescentes con terapias psicológicas y juegos para superar el miedo vivido tras estos desastres naturales.

