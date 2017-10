Atrás quedaron los años dorados en que Demi Moore y Ashton Kutcher conformaron una de las parejas más populares de Hollywood. Luego, el mundo entero fue testigo de su inevitable rompimiento, simplemente por “diferencias irreconciliables”, según declaró en su momento el protagonista de That '70s Show. A poco más de cinco años de aquel episodio, los ex volvieron a coincidir, acaparando toda la atención y esta vez no fue en un evento público, sino en la celebración de una boda en Río de Janeiro, Brasil.

El íntimo festejo, que tuvo como motivo el enlace de la modelo brasileña Michelle Alves y el productor artístico Guy Oseary, contó con la presencia de varios rostros conocidos, entre ellos Madonna, Dakota Johnson, los integrantes de la banda de rock U2, entre otros. Pero sin duda, nadie pudo pasar por alto la presencia de Demi y Ashton, quienes estuvieron casados por seis años y una vez más el destino y una amistad en común los hizo coincidir.

De acuerdo con información dada a conocer por E! News, la ex pareja guardó su distancia y en ningún momento hicieron coincidir sus miradas. “Todas las celebridades estaban sentadas del lado del pasillo y la familia de Michelle del otro lado. Demi Moore estaba sentada junto a Edge y Helena Christensen. A pesar de que Ashton estuvo de lado de Guy, Demi estuvo enfocada en Guy y Michelle y para nada miró a Ashton”, informó la publicación antes citada, en reportes proporcionados por la fuente.

Lo más notorio fue que en ningún momento hubo interacción entre ellos, incluso cuando después de la ceremonia, las celebridades se organizaron para asistir a un festín que el presentador de televisión brasileño, Luciano Huck, ofreció en su casa. Para facilitar la movilidad, los famosos fueron transportados de la recepción hasta la ceremonia en vans. “Demi compartió una van con Owen Wilson y Spike Jonze”, dijo la fuente, haciendo hincapié en el hecho de los ex nunca tuvieron contacto.

Entre otras cosas, se supo que Kutcher estuvo de lo más dispuesto en colaborar durante el festejo. Relajado y con buena actitud, se dijo que el actor ayudó a la realización de la ceremonia bajo las creencias de la Kabbalah. Apenas en abril, durante una premiación en la que Ashton fue reconocido, tocó durante su discurso el tema de su divorcio con Demi, del cual señaló haber aprendido una valiosa lección. “Tuve la gran suerte de pasar por un divorcio y vivir cuánto amor se pierde en el proceso… y, por fin, comprendí el divorcio de mis padres”, dijo.

