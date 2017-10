Andrea Legarreta habla por primera vez de cómo fue el robo que sufrió su casa

A unos días de la desagradable experiencia que viviera Andrea Legarreta al ser víctima de la delincuencia, la conductora de televisión ha dado su propia versión de los hechos. El pasado fin de semana, sujetos ingresaron a robar a su residencia, ubicada al sur de la Ciudad de México, cuando ella se encontraba fuera de casa. El suceso trascendió luego de que las autoridades dieran a conocer que las averiguaciones ya estaban en marcha. Por ahora, ella y su familia se encuentran bien, dando seguimiento a la denuncia correspondiente.

Frente a las cámaras del programa televisivo Hoy, Legarreta compartió detalles de este lamentable episodio, aclarando algunas cosas que hasta el momento se habían dicho, pues ha habido varias versiones de lo ocurrido. “Entraron a mi casa, no vaciaron mi casa. Se metieron a la casa equivocada, eran tres tipos que entraron aprovechándose de que no estábamos…”, comentó, sin dejar de mencionar que ese día los ladrones corrieron con suerte, pues casi siempre hay movimiento en el domicilio.

La información que circuló indicaba que entre las pertenencias robadas había joyas, versión en la que ella quiso puntualizar. “Perdón, me da un poco de risa pero yo no tengo joyas. A mí la gente me ve el día a día con mis joyas, que son hilos, cueritos. No se llevaron mis joyas porque no es algo que yo tenga…”, dijo. Durante su charla, Andrea se mostró tranquila, descartando que los sujetos hayan sustraído cosas de gran valor de su residencia, ubicada en la colonia Fuentes del Pedregal. Por ahora, las denuncias ya fueron realizadas y la investigación está en curso.

En su charla, Legarreta también dio detalles de cómo fue que ocurrió este ilícito, que se convirtió de lo más comentado en redes sociales. “Como se detona la alarma, ellos entran directo a buscar entre las recámaras. Había unas cajas de relojes, pero les tengo noticias, tampoco se llevaron unos relojes valiosísimos. Al parecer les costó caro, pues además hay rastros de sangre en la casa de atrás por donde se piensa que se fugaron”, relató.

Indignada, Andrea compartió que en este instante ella y su familia han dado el seguimiento necesario a este percance. En ese espacio, también instó a todas las personas que han sido víctimas de la delincuencia a no callar. “Lo que hicimos fue declarar, levantar un acta, una denuncia y tratar de continuar con tu vida. Lo que me pasó a mi le pasa a muchos millones de mexicanos, da igual si eres conocido, a qué te dediques. Eso es una pena, es algo que tiene que terminar, por eso es importante la denuncia… Gracias a Dios, estamos bien. Confío en que las autoridades hagan bien su trabajo”, dijo.

