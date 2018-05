Hace años, Richard Gere fue considerado uno de los hombres más atractivos de Hollywood provocando millones de suspiros en todo el mundo, un título que sigue manteniendo hoy en día a sus 66 años de edad. Aunque su fama comenzó en 1980 cuando protagonizó American Gigolo, luego su talento en la interpretación se reafirmó en 1982 con su participación en An Officer and a Gentleman, pero no fue hasta 1990 cuando su personaje de Edward Lewis terminó por enamorar a todos a través de la gran pantalla. Junto a la bella Julia Roberts, el actor estadounidense protagonizó Pretty Woman, una de las películas más románticas por antonomasia de las últimas décadas. En la actualidad, más de 20 años después de aquel estreno, el artista vuelve a protagonizar una hermosa historia de amor, pero esta vez en la vida real y junto a su novia, la española Alejandra Silva. Pero… ¿quién es esta mujer que ha logrado robarse el corazón de uno de los actores más seductores de todos los tiempos?

Tal y como ella mismo dijo en su primera entrevista a la revista ¡HOLA!, Richard Gere “es un amigo de mi familia desde hace más de quince años” pero, aunque se conocían hace tiempo, no fue hasta el verano de 2015 cuando se hizo público el romance entre ellos que, al parecer, habría comenzado un año atrás. Acudiendo juntos a una cena en honor al actor celebrada en el marco del Festival de Cine de Taormina, el anonimato de Alejandra terminó para convertirse mundialmente conocida por ser la novia de la estrella de cine. Luego, las fotografías de la pareja disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Sicilia, Italia, acompañada por el hijo del actor, Homer, de 15 años y fruto de su matrimonio con Carey Lowell, terminaron por confirmar el amor que existía entre el artista y la española.

Hija del exdirectivo del Real Madrid Ignacio Silva, perteneciente a la elite de su país y educada en prestigiosos colegios nacionales e internacionales, Alejandra ha vivido fuera de los reflectores hasta que su romance con Richard Gere salió a la luz. Así como es una mujer comedida y discreta, también es una madre dedicada de lleno al cuidado de su pequeño Albert, de cuatro años de edad, fruto de su matrimonio con Govin Friedland, hijo del magnate estadounidense Robert Martin Friedlan, de quien está divorciada.

Por su parte, Richard Gere se encuentra en la actualidad inmerso en el proceso de divorcio de la actriz Carey Lowell, madre de su hijo y con quien compartió 11 años de matrimonio. Recordemos que además, el galán estuvo previamente casado con la top model Cindy Crawford durante cuatro años (entre 1991 y 1995) en los que fueron una de las parejas más glamorosas de la década del 90.

Lo cierto es que ahora, tanto Richard Gere como Alejandra Silva vuelven a sonreír gracias al amor y están demostrando que ni sus edades ni la distancia pueden hacer mella entre ellos. Aunque él tiene su residencia en Nueva York y ella en Madrid y hay más de 30 años de diferencia, lo que les une es mucho más fuerte. Hace un tiempo, Alejandra expresó: “lo que más me gusta de él es su faceta humanitaria. Es una persona muy empática”. Richard Gerer es conocido por su talento actoral, pero también por su papel de activista, el cual le ha llevado a implicarse en muchas causas humanitarias, algo que indudablemente le une mucho a Alejandra. Tanto es así que incluso la primera vez que la pareja posó en una alfombra roja fue en el estreno en España de la película Invisibles, una cinta que trata el drama de los sin techo y protagonizada por el actor. El evento estuvo organizado por la propia española en colaboración con RAIS Fundación, una organización sin fines de lucro que asiste justamente a personas sin hogar en su país.

