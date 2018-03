10 datos que seguramente no conoces sobre los Oscars

Son muchas las historias en torno a los Premios de la Academia, también conocidos como Oscar. Muchas de ellas son conocidas, otras no tanto. Por tal motivo te presentamos aquí 10 datos que seguramente no conocías sobre los galardones más importantes de la industria del cine mundial.

Desde su nacimiento, la ceremonia de los Premios de la Academia han evolucionado tremendamente. Foto: Getty Images

1. NACE LA ACADEMIA

En 1927, durante una cena en casa de Louis B. Mayer, jefe de los estudios MGM, los asistentes hablaban sobre organizar grupo que beneficiara a la industria fílmica. Una semana después, 36 invitados de diferentes áreas se reunieron para cenar en el Hotel Ambassador, de Los Ángeles, y se propuso la creación de la International Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

2. LO PRIMEROS PREMIOS

La primera ceremonia de los Premios de la Academia se realizó el 16 de mayo de 1929 con un banquete en el salón Blossom del Hotel Roosevelt, en Los Ángeles. A ella acudieron 270 personas y los ganadores ya sabían que obtendrían el galardón con tres meses de anticipación, pues así aseguraron su presencia. Obviamente, se les pidió mantener el secreto.

3. LA ESTATUILLA

Ésta fue diseñada por Cedric Gibbons y representa a un caballero que sostiene una espada mientras permanece de pie sobre un rollo de película, que cuenta con cinco radios que representan las ramas originales de la Academia (directores, actores, escritores, técnicos y productores).

4. EL NOMBRE DE OSCAR

Realmente nadie sabe a ciencia cierta de dónde viene el mote. Sin embargo, se dice que la bibliotecaria de la Academia, Margaret Herrick, le comenzó a llamar así desde 1930, porque consideraba que se parecía mucho a su tío Oscar. Claro que el nombre no fue adoptado oficialmente hasta 1939.

5. ACTORES DE REPARTO

Fue hasta casi una década después del nacimiento de la Academia que se ofrecieron cuatro preseas a la actuación. En 1937 se incluye por primera vez la categoría de actor y actriz de reparto. Los ganadores fueron Walter Brennan por Come and Get it y Gale Sondergaard, por Anthony Adverse.

La estatuilla del Oscar representa un caballero sosteniendo una espada parado sobre un carrete de película. Foto: Getty Images

6. ¿DE QUIÉN ES EL OSCAR?

Desde 1950 se hace que los ganadores de la estatuilla acepten y firmen una disposición que impide al galardonado o a su familia vender la estatuilla sin primero ofrecerla a la Academia al precio de un dólar. Aunque se han dado casos de desacuerdos y en un par de ocasiones se han ofrecido un par de Oscars en el mercado. Sin embargo, la mayor parte de las preseas se encuentran resguardadas en la tesorería de la Academia.

7. TODO QUEDA REGISTRADO

La librería Margaret Herrick, de la Academia, contiene un registro de prácticamente todo aquello ocurrido en la historia de los Oscar. Archivos fotográficos, guiones originales, documentos de diseño de arte de las producciones, libros, posters e incluso los más de 1,400 discursos de aceptación de los actores. Mucho de este material ya está disponible para consulta de manera electrónica.

8. QUE TODOS VEAN A OSCAR

La primera vez que se televisaron los Premios Oscar fue en 1953 en que millones de personas pudieron disfrutar de la entrega de premios y su glamour. Sin embargo, fue hasta 1966 que la audiencia pudo ver a todo color a sus estrellas favoritas recibir sus estatuillas.

9. LA MÁS NOMINADA

La actriz más nominada a un Premio Oscar es Meryl Streep. Ha logrado 19 posibilidades de llevarse la presea a casa, pero sólo ha obtenido tres de ellos. La primera vez que se encontró en una de las ternas fue en 1979 por su participación en The Deer Hunter; pero fue hasta 1980 que ganó su primer estatuilla como Actriz de Reparto por Kramer vs. Kramer.

10. EN MEMORIA

La ceremonia de los Oscars introdujo la sección En Memoria hasta 1993, con la idea de honrar a las personalidades de la industria que fallecieron a lo largo de los 12 meses previos a la entrega. Quienes aparecen en este momento son elegidos por un pequeño comité de miembros de la Academia. En algunas ocasiones, las omisiones de nombres han causado polémica y críticas.