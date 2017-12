Aventurero, apasionado, carismático y entusiasta son algunas de las cualidades que definen a Arap Bethke. Desde que comenzó su carrera profesional siendo un niño, a base de trabajo y esfuerzo, no ha parado de crecer hasta llegar a donde se encuentra hoy en día. El 7 de agosto se estrenará Club de Cuervos, la primera serie original hablada en español de Netflix, un ambicioso proyecto del que el actor forma parte interpretando a Juan Pablo. En entrevista exclusiva para ¡HOLA! USA Online, Arap habla, entre muchas cosas, acerca del trabajo, lo que significa para él ser nombrado por las Naciones Unidas vocero de la campaña He For She, su rol de padre y sus ganas de enamorarse.

Para el actor de 35 años de edad fue un honor y una gran sorpresa que lo hayan considerado para formar parte de Club de Cuervos: “Es el resultado de muchos años de trabajo. De alguna manera significa empezar a posicionarme como un actor con una carrera más sólida y prestigiosa”. Arap explicó que para él ha sido muy importante que los directores y productores empiecen a tenerlo en cuenta para este tipo de papeles y así no quedar encasillado en galán de telenovelas.

La serie dirigida por Gaz Alazraki será la primera apuesta en español en la que Netflix se embarca: “Creo que abre un camino. El hecho de que ya se esté haciendo algo así en México va a marcar una diferencia de cómo se produce. Creo que ésta va a ser la primera de muchas series que va a hacer Netflix aquí en México. A partir de aquí otras productoras y plataformas empezarán a producir y creo que eso va a generar más contenido y mayores oportunidades de trabajo para los actores, directores, productores, escritores, en México y Latinoamérica”.

En Club de Cuervos veremos a Arap Bethke interpretando a Juan Pablo, un joven acomodado que quiere hacer algo para mejorar el mundo y por eso tiene una fundación para ayudar a niños con labio leporino. Juan Pablo tendrá una relación extraña de amor y odio con su primo Chava Iglesias, interpretado por Luis Gerardo Méndez. A pesar de las diferencias que existen entre ellos, juntos se embarcan en un proyecto que generará situaciones divertidas movidas por el cariño pero también por la competencia y envidia que se tienen.

De corazón solidario y espíritu bondadoso Juan Pablo escucha las necesidades de los que lo rodean, característica en la que Arap se siente muy identificado con su personaje: “Me siento identificado en esta parte de ayudar, en las cuestiones filantrópicas. Siempre he estado allegado a proyectos que de alguna manera pueden ayudar a generar una conciencia social”. Recordemos que el artista fue nombrado por las Naciones Unidas vocero de la campaña He For She, un proyecto desarrollado por ONU Mujeres que se propone alzar la voz y actuar en contra de las desigualdades entre hombres y mujeres.

Para Arap formar parte de este movimiento solidario a favor de la igualdad de género tiene un significado especial ya que además de llenarle el corazón el hecho de ayudar a los demás, la causa significa continuar con el legado que dejó su padre. Años atrás el hombre estuvo al frente de lo que hoy es ONU Mujeres, por lo que ser parte de este proyecto llena al artista de orgullo y responsabilidad. “El hecho de saber que le estoy dando una continuidad a un proyecto tan importante para el mundo y tan allegado a mí y a lo que fue mi familia me conmovió muchísimo desde el principio”, explicó el actor nacido en Kenia y criado en México.

Tuve el honor de ser invitado a formar parte de esta importante campaña. #HeForShe #NosotrosPorEllas Te unes? Una foto publicada por Arap Bethke (@arapmx) el 5 de Feb de 2015 a la(s) 12:57 PST

Arap Bethke es considerado uno de los hombres más guapos del mundo del espectáculo y por eso, uno de los más codiciados por las mujeres pero, lamentamos decirles que, hoy en día su corazón se encuentra ocupado por una personita muy especial, su hija. Confesando que convertirse en padre era una de sus sueños más deseados relató: “Estoy enfocado en mi trabajo pero por otra parte también cumpliendo mi rol como padre. Tuve una hija hace casi dos años, no vive en México entonces en mis ratos libres trato de estar con ella. Aunque no sea posible estarlo físicamente, hoy existen muchos medios como Skype o FaceTime para hablar a la distancia. Trato de que eso sea una parte importante de mi tiempo y, la verdad, es algo que me llena muchísimo el corazón”.

Recibiendo el espíritu navideño. #Paloma&Me Una foto publicada por Arap Bethke (@arapmx) el 7 de Dic de 2014 a la(s) 7:09 PST

Aunque se encuentra enfocado y con todas las energías puestas en su carrera profesional, Arap explicó que cree complicado comenzar ahora una relación amorosa pero que igualmente siempre está abierto a que la vida lo sorprenda. “¿Quién no tiene ganas de enamorarse?”, dijo con su característica simpatía dejando la puerta abierta a encontrar a su alma gemela en un futuro. Pero, ¿cómo sería la mujer ideal de Arap Bethke?: “Principalmente me gusta que una mujer sea inteligente, que sea independiente y que tenga buen sentido del humor. Partiendo de ahí va a tener mi atención y bueno, alguien que comparta mis intereses, mis gustos. Me gusta mucho viajar y hacer deporte entonces, pues, que tenga esos mismos intereses. Una mujer… yo creo que es importante estar con alguien a quien le gustas de la misma manera que ella te gusta a ti”.