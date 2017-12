Aarón Díaz y Lola Ponce, de romance por Italia

Pocos lugares ofrecen los escenarios tan maravillosos de Sicilia, Italia. Las costas acompañadas de los palacios y los coloridos lugares de la ciudad regalan perfectas postales a todos los viajantes al puerto. Aarón Díaz y Lola Ponce están disfrutando de las maravillas que Italia puede regalar a sus visitantes. Y el actor no ha perdido la oportunidad de compartir sus aventuras en su cuenta de Instagram, dando un vistazo de lo que están viviendo en tierras europeas.

A días de que en España se ha estrenado Tierra de Reyes, telenovela protagonizada por el actor mexicano, la pareja se encuentra de visita por Italia, como se puede ver en la cuenta de Instagram de Aarón. El primer lugar desde donde el galán compartió un video, fue el Castello di Falconara en Sicilia. Una de las construcciones antiguas que ahora funge como hotel, con una de las mejores vistas del lugar. Mientras se asoleaba, el guapo mexicano regaló la vista panorámica que él estaba disfrutando a través de su cuenta de Instagram.

Y al parecer, Aarón disfrutó tanto de este punto, que también el domingo compartió otro divertido video con la misma perspectiva. Aunque todo parecía tratarse del sol y el mar de las costas de Sicilia, parece que el mexicano ha viajado a Milán, en donde ya también se encuentra su esposa, Lola Ponce.

Con la ciudad de fondo, los enamorados compartieron una fotografía en la que se les ve disfrutando de este viaje. Parece que esta pareja está aprovechando al máximo el tiempo libre, apenas la semana pasada, Lola había compartido unas imágenes en las que se les ve con sus hijas, Regina y Erin, de las playas de Miami. La oportunidad de presumir sus perfectas figuras no ha pasado desapercibida en estos dos destinos.

Y no cabe duda a través de estas imágenes, que la pareja no podría estar más enamorada. Estos famosos han sorprendido a todos con la revelación de una boda secreta, la cual se mantuvo con tanta discreción que no levantó sospechas, sino hasta que el mismo actor platicó sobre ella. Aunque antes no se sabía de este proceso meramente legal, Aarón y Lola siempre se han caracterizado por mantener una efusiva relación llena de gestos románticos y con mucho amor. Con sus dos pequeñas, han formado una de las familias más adorables del mundo del espectáculo, de la cual comparten algunos momentos a través de sus cuentas en redes sociales.

