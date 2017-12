Alessandra Rosaldo y Mario Domm se unen al 'club de las carriolas'

Las primeras salidas con los nuevos bebés son todo un arte y son pocos los que los dominan. La larga lista de accesorios que incluyen pañales, juguetes y cobijas, pueden abrumar a cualquiera. Pero hay un elemento que requiere especial atención, la carriola. Es justo con ésta, con la que Alessandra Rosaldo Mario Domm se sumaron aly salieron de paseo con sus pequeños por la Ciudad de México.





La nueva mamá, Alessandra Rosaldo demostró sus habilidades para dominar el “auto” del bebé con Aitanna a bordo, para pasear por un centro comercial de la ciudad. Vistiendo de forma cómoda y casual (suérter naranja, pantalón negro y botas cafés), la esposa de Eugenio Derbez se separó por un rato de sus labores como conductora de “Las Netas Divinas” y, a lado de su hija se entregó a una tarde de compras.





Después de que hace cuatro meses Alessandra Rosaldo (Aitana nació el 5 de agosto) debutara como mamá, la cantante y actriz aún no puede creer las maravillos que esta nueva etapa ha implicado, que a pesar de tener sus sacrificios (como la pérdida de horas de sueño), las recompensas han sido mucho mayores.





“Hoy cumplo cuatro meses sin dormir y jamás había sido tan feliz”, publicó el pasado 5 de diciembre en su cuenta de Twitter, donde también ha compartido imágenes de la pequeña en distintas situaciones.





El que tampoco cabe de felicidad es el vocalista de “Camila”, Mario Domm, quien ingresó al emocionante club de la paternidad en agosto del año pasado, y desde entonces se ha vuelto un experto en el uso de la carriola.





Pero esta labor no la hace solo, tiene la ayuda y compañía de su esposa, Alejandra Calleros, con quien disfrutó de un paseo familiar, siendo el cantante el encargado del cuidado del bebé.







En entrevista con Atala Sarmiento para el programa “Ventaneando” hace unos meses, el compositor aseguró que es un experto cambiando pañales, además de reconocer que es su bebé quien hace que tenga los pies bien plantados en la tierra.





“Soy un experto en cambiar pañales, esa materia ha sido palomeada (…) Es una etapa bien bonita. Ayer tuve la oportunidad de acabar el concierto con toda la adrenalina, correr a mi camerino y abrazar a mi bebé y me plantó en la tierra otra vez instantáneamente y me doy cuenta que él tiene una energía y una pureza en su alma que me ayuda y que me hace bien”, explicó el intérprete de “Perdón”.