está de vuelta y se ha anunciado el nuevo elenco de esta entrega. Daniel Craig seguirá a la cabeza de la saga, representando al agente secreto más glamouroso del mundo. La próxima cinta,, fue anunciada a la prensa en Buckinghamshire. Y el poster mostró una imagen sencilla, un vidrio atravesado por un balazo.El director de Skyfall,regresará en el asiento de director de la película que en el título lleva el acrónimo de las palabras Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. Para Sam los personajes de la última cinta necesitaban una continuidad, al sentir que sus historias no estaban terminadas, es por eso que decidió volver al proyecto, para terminar lo que empezó en Skyfall.Entre las personalidades que participarán nuevamente en este proyecto, están. Entre los nuevos rostros que se unirán a esta producción están,que interpretará a Oberhauser,que será Mr. Hinx yque dará vida a Denbigh.Manteniendo la esencia de la saga, las chicas Bond también serán características de este film. Durante la presentación de Spectre fue posible ver qué guapas actrices acompañarán a Bond en esta ocasión.será Madeleine Swann y también participará. Así como la guapísima Mónica Belucci , quién vistió Dolce & Gabbana durante la presentación, será Lucia Sciarra.Durante este anuncio a la prensa, también se dio a conocer el automóvil que manejará Craig en la historia. Y es que para estas películas, el auto es tan importante como todos los miembros del elenco. En esta ocasión será el Aston Martin DB10 el que llevará al agente en sus aventuras. Otro dato importante que se comunicó es que parte de la grabación se hará en la Ciudad de México.La cinta será estrenada el 6 de noviembre del 2015 y será la número 24 en la historia del 007. Se esperan grandes cosas de esta nueva entrega después de que Skyfall, con sus ganancias de 1.1 mil millones de dólares, se convirtiera en la película británica con más ganancias de la historia y la novena a nivel internacional.