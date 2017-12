Angelique Boyer, primeras palabras tras el fallecimiento de su madre: 'Se me fue mi guerrera'

El pasado miércoles nos enterábamos de la triste noticia del fallecimiento de la mamá de Angelique Boyer , quien a sus 49 años de edad falleció la noche del martes en la Ciudad de México, tras haber estado hospitalizada durante varios días, desde el 11 de junio, después de una operación a corazón abierto. Poco antes de entrar al funeral para dar el último adiós a su madre, la protagonista de Lo que la vida me robó, quien no pudo esconder su tristeza, atendió con la voz entrecortada a los medios de comunicación mexicanos., declaraba una cabizbaja Angelique a la prensa el día de ayer antes de entrar a la funeraria donde fueron velados los restos de su mamá. Asimismo, la estrella de origen francés, agradeció las palabras de aliento de los reporteros y pidió que el tema, quizás una de las pruebas más fuertes que ha vivido, fuese tratado con el mayor respeto posible.Las muestras de cariño hacia la famosa actriz no se hicieron esperar y tanto seguidores como amigos le mostraron su apoyo de distintas formas. Algunos de sus compañeros de profesión que no han dejado de estar presentes, cada uno a su forma, en estos difíciles momentos han sido Anahí , entre otros., fueron las palabras que su coprotagonista, Sebastián Rulli, le dedicó frente a las cámaras fuera del recinto dónde se celebró el concurrido funeral.Durante la última semana, la actriz mantuvo contacto con sus seguidores a través de Twitter para solicitar donadores de plaquetas para su mamá y agradecerles por todo el apoyo le que han mostrado., escribía. Después, por el mismo medio, agregó que. A finales de febrero, Angelique declaraba a Televisa Espectáculos: “Ella (su madre) es realmente una mujer muy fuerte y no entiendo que esté enferma del corazón”.Sin duda, los últimos meses han sido muy tristes y difíciles para la estrella que ha perdido a “su guerrera”, junto a quien luchó hasta el último momento, y anunciaba, a través de un comunicado, el fin de su relación con. "Estimados amigos y medios de comunicación: Por este medio les queremos informar que después de una relación maravillosa y llena de amor, es nuestra decisión terminarla; ya que en este momento de nuestras vidas debemos enfrentar responsabilidades que no nos permiten mantener, como es debido, nuestro amor. Les pedimos su comprensión y respeto para que no se genere ningún tipo de especulación. No haremos ningún tipo de declaración al respecto. Por su comprensión, muchas gracias", rezaba el texto.