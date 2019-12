\"De tal palo, tal astilla\", pese a que este refrán no aplica para todo mundo, en muchos casos sí se hace presente en algunas de las celebridades que heredaron el talento de sus padres.

Y es que ya sea en el terreno de la interpretación, de la actuación o de los deportes, cada joven ha sabido labrar de la mejor manera su talento, para sobresalir no solo por el apellido de sus padres, sino por sus cualidades y el gran trabajo que han invertido para poco a poco irlo logrando.

Un ejemplo de ello, es el talento en el mundo de la interpretación que heredó Will Smith a su hijo Jaden. El joven debutó en la cinta The Pursuit of Happyness, en donde actuó al lado de su famoso padre. De ahí ha continuado su faceta de actor en el remake The Day the Earth Stood Still, y el de The Karate Kid y en la película After the Earth.