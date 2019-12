Natalie Germanotta nació en Nueva York, el 10 de marzo de 1992. Desde que estaba en la escuela, comenzó a enfocarse en el mundo de la moda. Diseñó su propio vestido de graduación, el cual fue elogiado entre sus compañeros. Natalie estudió Diseño de Modas en la escuela Parsons The New School for Design de Nueva York.