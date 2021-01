¿Bueno o malo? La verdad sobre el alcohol como ingrediente en tus cosméticos

¿Entonces hay que evitar a toda costa que los cosméticos contengan alcohol?

Aunque ya sabemos en este punto que no todo alcohol en el skincare es malo, la buena noticia es que estas formas más simples de alcohol ya no son realmente necesarias en los cosméticos. "En estos días, la tecnología para el cuidado de la piel ha mejorado mucho. Hay muchos otros vehículos para mejorar la absorción sin el uso de esos alcoholes", concluyó Mattioli en la mencionada entrevista.

Sin embargo, evitar la palabra alcohol por completo en los productos para skincare sería perjudicial según el cocreador de FixMD, Goesel Anson: "Si excluyera todos los ingredientes que terminan en OH [la abreviatura química del alcohol], se estaría perdiendo los que tienen más propiedades beneficiosas ", como los alcoholes grasos.

Entonces, ahora que conoces cuáles son los beneficiosos y cuáles no tanto, tienes las herramientas necesarias para identificar si tus cosméticos preferidos tienen alcohol y su efecto en tu tipo de piel. Ya sabes que no tienes que huir del alcohol sino identificar el tipo y cantidad presentes en los productos: Los alcoholes grasos son beneficiosos para la skincare pues atraen y ayudan a retener la humedad, mientras que los alcoholes simples son secos y perjudiciales para la mayoría de los tipos de piel, especialmente la seca y sensible.