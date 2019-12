Tras un formidable regreso a la televisión como presentadora de los Latin Grammy 2019, Dayanara Torres compartió una complicada situación que vivió durante los previos a su participación en dicho evento. La actriz y modelo puertorriqueña agradeció la oportuna asistencia de su amiga Karla Monroig al experimentar un desperfecto con uno de los trajes que vestiría para la apertura de los premios Damas Líderes del Entretenimiento 2019, gala que da inicio a la jornada de eventos de la Academia de Grabación Latina.

©@dayanarapr Dayanara Torres tuvo un percance con su vestido en los Latin Grammy 2019 y fue 'rescatada' por su amiga Karla Monroig

Por medio de un mensaje publicado en sus redes, la ex reina de belleza relató lo sucedido y detalló el origen de la anécdota que por poco opaca su gran noche. "Y como angel caído del cielo llega mi amiguita @karlamonroig Gracias por siempre estar en los momentos más importantes de mi vida", expresó.

"Aunque estemos en las costas opuestas (East-West), siempre es†ás a mi lado con una llamada, un mensajito, un consuelo, un consejo y hasta un rescate", continuó de manera emotiva.

©@dayanarapr Dayanara Torres y Karla Monroig han consolidado una linda amistad y se apoyan mutuamente

La ex esposa de Marc Anthony explicó que al enfrentar un problema con el cierre del vestido que utilzaría para dar su discurso, Monroig le envió uno de sus trajes con un estilista. "Luego de un 'Wardrobe Zipper Malfunction' con el traje nuevo que me pondría en los @latingrammys me envías a @readingp con uno de tus trajes y salvas el día", recalcó.

©@dayanarapr La rápida intervención de Karla Monroig alivió el inconveniente que tuvo Dayanara con su traje de manera oportuna

Y culminó el agradecimiento al resaltar la gran amistad que mantiene con la esposa del cantante Tommy Torres. "Espero sepas lo mucho que te quiero y te parecio... Gracias por estar presente cuando recibí el premio que me otorgó la academia @latingrammys Leading Lady of Entertainment. Me sentí tan querida de tenerte a ti y a mi @jenniferniemann a mi lado", puntualizó.



Regresa a Mira Quién Baila