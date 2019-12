El gran Vicente Fernández regresó a los micrófonos por unas horas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, debido a un homenaje que se hizo en su honor. El cantante de música regional mexicana ofreció un concierto gratuito tras develar una estatua en su honor, la cual fue proporcionada por parte del ayuntamiento de la ciudad y el gobierno del estado en el que nació. A pesar de que era su día especial, ‘El Charro de Huentitán’ se tomó unos minutos para honrar la memoria de su compañero y amigoJosé José.

©Getty Images El cantante hizo una pausa en su homenaje para recordar a su gran amigo

Los cantantes compartieron los micrófonos en varias ocasiones, conquistado con los corazones de sus fans con las interpretaciones de éxitos como Lo que no fue no será. En medio de la ceremonia en su honor, el cantante dirigió unas palabras a ‘El Príncipe de la Canción’ y se refirió a la delicada situación familiar por la que están atravesando los tres hijos del cantante, pues todavía no se sabe exactamente qué sucederá con sus restos mortales.

©Getty Images José José y Vicente Fernández compartieron el escenario en varias ocasiones

“No es el momento, pero no se me olvida las veces que cantamos juntos en giras en Estados Unidos, con ‘El Príncipe de la Canción’, mi gran amigo, que ha sufrido más ahora que en vida, con lo que está pasando” señaló.

©Getty Images Vicente Fernández develó una escultura en la plaza donde comenzó su carrera hace años

Además de estas palabras, Vicente Fernández pidió un minuto de aplausos para José José. Las miles de personas reunidas en la Plaza del Mariachi lanzaron vítores y aplausos para el fallecido intérprete.

En honor a Vicente Fernández

Previo a estas palabras para su colega, el cantante de 79 años develó su estatua de bronce en la plaza en el corazón de Guadalajara, lugar donde comenzó su carrera hace 60 años.

Tras la ceremonia, Vicente Fernández ofreció un concierto gratuito para 65 mil personas, en la plaza del Hospicio Cabañas, uno de los más emblemáticos de la ciudad.

Mujeres divinas, Ojalá que te vaya bonito, Estos celos, Por tu maldito amor, El Rey y Volver, volver fueron algunos de los éxitos con los que deleitó a su audiencia.

El intérprete –quien está nominado a los Latin GRAMMY 2019—estuvo acompañado por algunos de sus nietos y su hijo Vicente Jr.