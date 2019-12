La historia de amor de Adamari López y Toni Costa comenzó en la pista de Mira Quién Baila (MQB). De ser compañeros de trabajo, pasaron a convertirse en buenos amigos y con el tiempo, su amistad se convirtió en algo más, y actualmente son de las familias más bonitas, junto a su pequeña Alaïa. A través de las redes sociales, el bailarín de origen español compartió una foto del baúl de los recuerdos, de aquellas épocas en las que su amor apenas florecía en los ensayos del reality de Univision.

©Getty Images La pareja se conoció en 2011 y primero fueron colegas y amigos

Toni publicó una imagen que les fue tomada in fraganti, mientras preparaba una de las coreografías que presentarían en MQB. El papá de Alaïa escribió junto a la instantánea: “Noviembre 2011. Siempre estaré junto a ti… ¡Te amo, Adamari López!”.

©@adamarilopez Su amor nació en los ensayos de MQBn

Como recordarás, la pareja hizo una explosiva presentación en MQB cuando bailaron a ritmo de tango y concluyeron su participación con un tremendo beso. Desde ese entonces, las vidas de ambos no volvieron a ser las mismas. En una entrevista reciente con la revista Buen Vivir, ‘Ada’ habló acerca de su relación con Toni.

©@toni Para ‘Ada’, el mejor regalo que le ha dado su pareja, es la oportunidad de ser madre



En la conversación, ‘Ada’ detalló una de las satisfacciones más grandes que le ha dado su pareja, y esa es la oportunidad de ser madre. “A veces cuando estoy sola, me pongo a pensar y a sacar cuentas de tantas experiencias durante estos años, muchas alegrías vividas, pero la más grande fue el regalo de que la vida me dio de convertirme en mamá”, indicó. “Y todo empezó desde que lo conocí en el programa de Mira Quién Baila… ese tango, y ese beso final, me definieron el camino a seguir”.