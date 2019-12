Toda una mujer de familia

Alejandra Espinoza tiene nueve hermanos, de los cuales cinco son mujeres. Para ella, no hay nada más importante que la familia, así que en cada oportunidad que tiene, la modelo los visita junto con su esposo, Aníbal Marrero y su pequeño hijo, Matteo. Aunque ‘Ale’ suele ser reservada respecto a la condición de Cynthia, así como el resto de sus familiares, esta es una de las pocas fotos que ha compartido al lado de sus hermanas. En 2017, publicó esta imagen y escribió: “En la vida lo más importante no es lo que tenemos, si no a quien tenemos. Y yo las tengo a ustedes, las amo con todo mi corazón”.