Cuando Jennifer Lopez publica una imagen en Instagram es difícil ignorarla y no comentarla, sobre todo cuando muestra su increíble y bien marcado abdomen. Algo que sabe muy bien Sean Coombs, mejor conocido como P Diddy, quien mantuvo una relación con la cantante hace unos años. El rapero, no pudo evitar dejar su comentario en la fotografía en la que su ex vuelve a mostrar su vientre plano luego de nueve de no consumir azúcar y carbohidratos. En la instantánea, J.Lo luce increíble con un gorro rosa y un top del mismo color a juego con uno leggins florales, posando frente a su chimenea, acentuando sus abdominales tonificados. Debajo escribió: "Día 9 y sintiéndome... como si no pudiera esperar al Día 10. ¿Quién sigue con nosotros? ".

Los seguidores de la intérprete de Papi se dieron cuenta de que como las abejas a la miel, Diddy no se resistió y mostró su admiración a la que alguna vez fue su novia comentando de bajo de la publicación de la también actriz: "OMG" y emojis de corazón y unos ojos bien abiertos. Si ya de por sí el mensaje generó la locura entre sus fans, fue la respuesta del novio de Lopez lo que hizo que perdieran la razón. El expelotero de los Yankees, Alex Rodríguez, se hizo presente en el post de su novia y le comentó: “Suerte la mía”, acompañando su publicación con emojis de corazón y una pelota de beisbol. “¿Acaso A-Rod está marcando su territorio?”, "Arod recordándole a Diddy lo que dejó ir", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer debajo de la fotografía de la intérprete. Mientras tanto, algunos seguidores esperaban que otras exparejas de J.Lo como Ben Affleck y Marc Anthony se unieran a la fiesta en la sección de comentarios.

Jennifer y Diddy salieron durante dos años y medio, terminando oficialmente su relación en 2001. Luego se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a los mellizos, Emme y Max, de ahora 10 años de edad. También mantuvo un romance con el cantante Drake y con dos de sus bailarines Chris Judd y Casper Smart, antes de su floreciente relación con Alex.

Jennifer y Diddy salieron durante dos años y medio, terminando oficialmente su relación en 2001 Foto: Getty Images

En una entrevista con la revista Grazia, Jennifer explicó que conoció a Alex justo en el momento adecuado de su vida, pues consideró que de haber conocido a su actual pareja en otro momento, su relación seguramente no hubiera tenido éxito. Ella estaba concentrada en su carrera, mientras él todavía jugaba béisbol. "[Alex] dijo que todo fue una locura, y como no lo conocía en aquel entonces, voy a creerle", comentó a la publicación. Por otro lado, la también actriz admitió que su yo más joven necesitaba una autoexploración en la vida. "Yo necesitaba vivir un poco más la vida y encontrarme a mí misma. No estaba lista para un estilo de vida más saludable, porque necesitaba descubrir cómo estar más sana primero, saber cómo fortalecer mi autoestima, lo que valgo y lidiar con mis inseguridades", dijo.