Fue la primera en llegar y deslumbró con su original look de falda y pantalón. Pero no solo eso, Amal Clooney también se apuntó a una de las tendencias de peinados de la temporada: los messy updos. En su caso, una coleta alta con mucho volumen en la parte superior y mechones sueltos con raya lateral. Su beauty look: liner marrón para los ojos y un magnético tono naranja en sus labios.

