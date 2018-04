LEER MÁS +

En una imagen que compartió con sus seguidores en su cuenta en Instagram mostraba su melena todavía larga, pero en un color mucho más oscuro. Se especula que su paso del bronze-blonde a un oscurísimo negro podría ser parte de las exigencias del guión de la segunda temporada de la serie Big Little Lies a estrenarse en 2019.

Ahora se ha convertido en embajadora del negro azabache y las choppy bangs. ¿Será una señal de que el color más oscuro de la paleta viene con fuerza esta primavera? Sea cierto o no, si has tenido en mente experimentar un nuevo look y su transición a esta tonalidad llama tu atención, aquí te traemos las claves que debes considerar para que lo hagas como toda una experta.

© Instagram