¿Con cuál te quedas? Así ha cambiado Brad Pitt a través del tiempo

¿Y qué tal de vampiro? Su actuación en Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994) recibió severas críticas pero en definitiva lo colocó en las ligas mayores del cine, pues alternó con Tom Cruise, Christian Slater y Antonio Banderas. Sus admiradores ya sumaban legiones en todo el mundo. La larga melena del actor le sirvió a la perfección para su papel de Tristan Ludlow en Legends of the Fall (1994), la cinta que le abrió las puertas a los papeles protagónicos. Sus apariciones públicas causaban histeria y los fotógrafos disparaban sus cámaras sin cesar.

