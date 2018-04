Guía de peinados fáciles al estilo de Kaley Cuoco

LEER MÁS +

Una trenza es un peinado sencillo que puedes lucir en cualquier ocasión y siguen siendo tendencia en todas sus formas. A Kaley le gusta el look messy y deja algunos mechones sueltos a los lados. Te recomendamos utilizar una coleta sin cierres de metal para no dañar tu cabello, como las No Crimp Ponytail Holders de DCNL o las Bow Hair Ties de Anthropologie.

© Getty Images