LEER MÁS +

La actriz estadounidense Blake Lively tiene el mundo del cine a sus pies. A sus 31 años ya ha protagonizado taquilleras películas en Hollywood como Green Lantern y All I See Is You.

Pero más allá de su talento ante las cámaras, ha conquistado a sus millones de seguidores en todo el mundo con su estilo moderno, donde destaca una larga y voluminosa melena rubia entre sus mejores assets. ¿Te gustan sus ondas naturales? Te contamos cómo conseguirlas paso a paso para que puedas lucirlas como la celeb.

© Getty Images