La respuesta es no. Un estudio publicado en el Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery asegura que la forma de los labios de Kylie no es la más deseada, después de preguntar a más de 1,000 personas de 35 países diferentes. Aunque hay que tener presente que las tendencias cambian y que, dentro de algún tiempo, el resultado podría variar considerablemente.

© Instagram