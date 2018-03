LEER MÁS +

Las entregas de premios siempre prometen espectaculares looks sobre la alfombra roja. Pero también beauty looks que pueden servirte de inspiración para tus próximos outfits de invitada. Y qué mejor que aprovechar los consejos de los expertos para lucir como una auténtica actriz de Hollywood. Anoche uno de los maquillajes más aplaudidos fue el de Eiza González y su low cost lipstick de color coral, pero no fue el único. En esta galería encontrarás los consejos de experto para conseguir el make up de Lupita Nyong'o, el hairstyle de Gina Rodríguez o la manicura de Saoirse Ronan.

